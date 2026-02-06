Қазақстанның соңғы жаңалықтары

АҚШ пен Ресей әскери келіссөздерді қайта бастады

Бүгiн, 00:30
170
Бөлісу:
freepik
Фото: freepik

АҚШ әскери ведомствосы Вашингтон мен Мәскеу жоғары деңгейдегі әскери диалогты қайта орнатуға келіскенін мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters-ке сілтеме жасап.

Бұл шешім Абу-Дабиде өткен келіссөздерден кейін қабылданды және АҚШ пен Ресей арасындағы кейбір қатынастарды қалыпқа келтіруге сигнал болуы мүмкін.

АҚШ әскерилерінің мәлімдемесінде диалогты қалпына келтірудің мақсаты – екі тараптың да қателіктері мен жанжалды өршуіне жол бермеу екені айтылды.

Әскерилер арасындағы байланыс жаһандық тұрақтылық пен бейбітшіліктің маңызды факторы болып табылады. Бұл тек күшпен емес, сондай-ақ ашықтық пен дағдарысты азайту арқылы қамтамасыз етіледі, – делінген хабарламада.

АҚШ Қарулы Күштерінің Еуропалық қолбасшылығының басшысы генерал Александр Гринкевич Абу-Дабиде орыс және украин әскери өкілдерімен жоғары деңгейдегі келіссөздер өткізді. Бұған дейін жоғары деңгейдегі келіссөздер тоқтатылғанына қарамастан, тараптар жанжалды жағдайлардың алдын алу үшін жедел байланыс желісін қолдауды жалғастырып келген.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Қазақстанда 157-ші «Ауыл құтқарушылары» ерікті өрт сөндіру пункті ашылды
Келесі жаңалық
Бір пәтер бірнеше адамға сатылған: Ақтауда үлескерлер мәселесі қайта көтерілді
Өзгелердің жаңалығы