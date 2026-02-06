АҚШ пен Ресей әскери келіссөздерді қайта бастады

АҚШ әскери ведомствосы Вашингтон мен Мәскеу жоғары деңгейдегі әскери диалогты қайта орнатуға келіскенін мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters-ке сілтеме жасап.
Бұл шешім Абу-Дабиде өткен келіссөздерден кейін қабылданды және АҚШ пен Ресей арасындағы кейбір қатынастарды қалыпқа келтіруге сигнал болуы мүмкін.
АҚШ әскерилерінің мәлімдемесінде диалогты қалпына келтірудің мақсаты – екі тараптың да қателіктері мен жанжалды өршуіне жол бермеу екені айтылды.
Әскерилер арасындағы байланыс жаһандық тұрақтылық пен бейбітшіліктің маңызды факторы болып табылады. Бұл тек күшпен емес, сондай-ақ ашықтық пен дағдарысты азайту арқылы қамтамасыз етіледі, – делінген хабарламада.
АҚШ Қарулы Күштерінің Еуропалық қолбасшылығының басшысы генерал Александр Гринкевич Абу-Дабиде орыс және украин әскери өкілдерімен жоғары деңгейдегі келіссөздер өткізді. Бұған дейін жоғары деңгейдегі келіссөздер тоқтатылғанына қарамастан, тараптар жанжалды жағдайлардың алдын алу үшін жедел байланыс желісін қолдауды жалғастырып келген.