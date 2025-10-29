АҚШ пен Қытай басшылары Пусанда кездеседі: басты тақырыптар мен күтілетін нәтижелер

Қытай төрағасы Си Цзиньпин мен АҚШ президенті Дональд Трамп бейсенбі күні Оңтүстік Кореяның Пусан қаласында кездеседі. Бұл туралы Қытай Сыртқы істер министрлігі ресми түрде растады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Reuters агенттігінің мәліметінше, кездесу Азия-Тынық мұхиты экономикалық ынтымақтастығы (APEC) саммиті аясында өтеді. Си Цзиньпин бейсенбіден сенбіге дейін ресми сапармен келеді, ал Трамп арнайы екіжақты келіссөздер үшін Пусанға ұшып барады.
Негізгі мақсат – сауда шиеленісін азайту
Кездесудің басты тақырыбы – соңғы айларда күшейген АҚШ пен Қытай арасындағы сауда және технологиялық шиеленісті бәсеңдету. Тараптар тарифтер, экспорттық шектеулер мен инвестициялық тосқауылдар жөнінде «сауда шеңбері» келісіміне келуі мүмкін.
Трамп кездесуге дейін-ақ «екі ел үшін жақсы мәміле күтіп отырмын» деп мәлімдеген. Ал Қытай тарапы бұл кездесуді «стратегиялық және ұзақ мерзімді мәселелерді талқылайтын мүмкіндік» деп атады.
Күн тәртібіндегі негізгі тақырыптар
• Фентанил және трансұлттық қауіпсіздік: АҚШ Қытайдан фентанил өндірісі мен экспортына шектеу қоюды сұрайды.
• Технологиялық шектеулер мен чип экспорты: екі ел арасындағы басты даулардың бірі — жоғары технологиялар нарығына кіру мүмкіндігі.
• Сирек металдар және шикізат саясаты: Вашингтон мен Пекин бұл бағыттағы экспорттық бақылаулар бойынша да пікір алмасады.
• Ауыл шаруашылығы және азық-түлік қауіпсіздігі: Қытайдың мемлекеттік COFCO компаниясы АҚШ соясын сатып алған — сарапшылар мұны келіссөз алдындағы «игі қадам» деп бағалап отыр.
Күтілетін нәтижелер
Сарапшылардың пікірінше, Пусандағы кездесу екі жаққа да нарықтық сенімділікті арттыруға мүмкіндік береді.
Келіссөздер нәтижесінде:
• Сауда саласында жаңа келісім жобасы әзірленуі мүмкін;
• Технология және ауыл шаруашылығындағы шектеулер жеңілдеуі ықтимал;
• Қытай мен АҚШ арасындағы стратегиялық диалог қайта жандануы күтіледі.
Алайда әзірге ресми құжатқа қол қойылатыны туралы нақты ақпарат жоқ. Тараптар нәтижелерді кездесуден кейін жарияламақ.
Маңызы неде?
Бұл кездесу әлемнің ең ірі екі экономикасының қатынасына жаңа серпін беруі мүмкін. Кездесу туралы хабардың өзі жаһандық нарықтарға оң әсер етіп, биржалық тұрақтылықты арттырды.
Сарапшылар мұны соңғы жылдардағы АҚШ–Қытай қатынастарындағы ең маңызды дипломатиялық қадамдардың бірі деп бағалап отыр.
