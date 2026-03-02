АҚШ пен Израиль Тегеранның орталығындағы ауруханаға шабуыл жасады
АҚШ пен Израиль Тегерандағы ауруханаға шабуыл жасады, нәтижесінде адамдар қаза тапты.
Бүгiн 2026, 01:28
Бүгiн 2026, 01:28
АҚШ пен Израиль Иран астанасының орталығындағы ауруханаға шабуыл жасады, деп хабарлайды BAQ.KZ Tasnim ақпараттық агенттігіне сілтеме жасап.
АҚШ пен Израиль тағы бір соғыс қылмысын жасап, Ганди ауруханасына шабуыл жасады, – деп жазылған хабарламада.
Сондай-ақ Тегеранның оңтүстігіндегі полиция басқармасы ғимаратына шабуыл жасалғаны және тұрғын үйлерге зақым келгені атап өтілді. Tasnim ақпараты бойынша,соққы салдарынан қаза тапқан адамдар бар.