АҚШ пен Иран келіссөз үстеліне қайта оралады
Трамптың сөзінше, келіссөздердің негізгі тақырыптары – Ормуз бұғазындағы кеме қатынасының қауіпсіздігі және Иранның ядролық бағдарламасы.
АҚШ президенті Дональд Трамп Вашингтон мен Тегеран 3 тамызда келіссөздер өткізетінін мәлімдеді. Оның айтуынша, диалог аймақтағы шиеленісті азайтып, адам шығынының алдын алуға мүмкіндік береді.
«Біз олармен келіссөз жүргіземіз. Кездесу ертең түстен кейін өтеді. Мен мұның жүзеге асқанын қалаймын. Бұл көптеген адамның өмірін сақтап, көп күш-жігерді үнемдеуге көмектеседі», – деді Трамп журналистерге Air Force One ұшағында сөйлеген сөзінде.
ТАСС агенттігінің хабарлауынша, АҚШ президенті бұған дейін Иранға қарсы қатаң әскери соққы жасау жоспары болғанын, алайда бұл сценарий жүзеге аспағанын айтты.
«Иран мұны қаламады. Шынын айтқанда, Сауд Арабиясы да қарсы болды. Олар келісімге қол жеткізуге мүмкіндік бар деп санады», – деді ол.
Трамптың сөзінше, келіссөздердің негізгі тақырыптары – Ормуз бұғазындағы кеме қатынасының қауіпсіздігі және Иранның ядролық бағдарламасы.
Сонымен қатар АҚШ президенті Вашингтон мен Тегеран Ормуз бұғазына қатысты келісімге келгенін мәлімдеді. Енді ол Иранның ядролық бағдарламасы бойынша да мәмілеге қол жеткізуге үміттенетінін айтты.
Трамптың айтуынша, АҚШ Иранға соққы жасаудан Катар, Біріккен Араб Әмірліктері және Сауд Арабиясының өтінішінен кейін бас тартқан.
«Олар мұны келісімге қол жеткізу мүмкіндігі бар деп есептегендіктен сұрады. Ормуз бұғазы бойынша келісім бар, енді келесі қадам – Иранның ядролық бағдарламасы. Мен мұны Иранды ядролық қарусыздандыру деп атаймын», – деді АҚШ президенті.
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