АҚШ Ормуз бұғазы маңындағы нысандарға қайта соққы жасады
CENTCOM мәліметінше, әскери операцияның мақсаты – Иранның Ормуз бұғазындағы халықаралық кеме қатынасына қауіп төндіру мүмкіндігін әлсірету және теңіздегі еркін қозғалысты қамтамасыз ету.
АҚШ әскери күштері Иран аумағына кезекті әуе соққыларын жасады. Бұл туралы АҚШ Қарулы күштерінің Орталық қолбасшылығы (CENTCOM) хабарлады. Шабуылдар АҚШ президенті Дональд Трамп Иранмен жасалған уақытша келісімнің күшін жойғанын мәлімдегеннен кейін жүзеге асты.
CENTCOM мәліметінше, әскери операцияның мақсаты – Иранның Ормуз бұғазындағы халықаралық кеме қатынасына қауіп төндіру мүмкіндігін әлсірету және теңіздегі еркін қозғалысты қамтамасыз ету.
Трамп Truth Social әлеуметтік желісінде жариялаған жазбасында бұл шабуылдардың Иранның бұған дейін коммерциялық кемелерге жасаған шабуылдарына жауап екенін айтты.
Reuters агенттігінің мәліметінше, сәрсенбі күнгі соққылар сейсенбіде жасалған шабуылдарға қарағанда ауқымдырақ болған.
Иранның мемлекеттік және жергілікті БАҚ-тары Бендер-Аббас, Чабахар, Конарак, Сирик және басқа да оңтүстік жағалаудағы қалаларда жарылыстар болғанын хабарлады. Кейбір аудандарда электр энергиясы уақытша өшіп, инфрақұрылым нысандарына зақым келген. Сондай-ақ Ираншахр әуежайына жасалған соққы салдарынан бір өрт сөндірушінің қаза тапқаны айтылды.
Иранның қауіпсіздік құрылымдарына жақын ақпарат көздері АҚШ-тың әскери нысандарына жауап соққы беру мүмкіндігі қарастырылып жатқанын мәлімдеді. Жоғарғы көшбасшының кеңесшісі Мохсен Резаи әлеуметтік желіде «агрессор қатаң жазаланады» деп жазды.
Өз кезегінде Иранның Сыртқы істер министрлігі АҚШ әрекетін халықаралық құқықты және тараптар арасында жасалған өзара түсіністік туралы меморандумды бұзу деп бағалады. Сонымен қатар Тегеран БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесіне ресми шағым жолдап, Вашингтонның әрекеттерін айыптады.
Сарапшылардың пікірінше, соңғы әскери қақтығыстар маусым айында қол жеткізілген уақытша келісімнің болашағына күмән туғызып, Таяу Шығыстағы жағдайды одан әрі шиеленістіруі мүмкін.
Бұған дейін АҚШ президенті Дональд Трамп Иранмен арадағы қақтығыстың кезекті шиеленісуінен кейін атысты тоқтату режимі енді әрекет етпейді деп есептейтінін мәлімдеген болатын.
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