АҚШ Колумбия президенті мен оның аумағына қарсы санкциялар енгізді

АҚШ Қазынашылық министрлігі Колумбия президенті Густаво Петро мен оның жақын айналасына қарсы санкциялар енгізгенін жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы департамент жұма, 24 қазанда өзінің ресми сайтында хабарлады.
Бүгін АҚШ Қазынашылық министрлігінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) Колумбия президенті Густаво Франсиско Петро Уррегоға (Gustavo Petro) қарсы есірткіге қарсы күрес жөніндегі өкілеттігі аясында санкциялар енгізді, - делінген Қазынашылық министрлігінің баспасөз хабарламасында.
OFAC сонымен қатар Петроның жақын айналасына, оның ішінде оның әйеліне, ұлына және жақын көмекшісіне қарсы санкциялар енгізді.
Густаво Петро қызметке кіріскеннен бері Колумбияда кокаин өндірісі соңғы онжылдықтардағы ең жоғары деңгейге жетті, бұл Америка Құрама Штаттарына жеткізілімдерді арттырып, американдықтардың денсаулығына қауіп төндірді, - деді АҚШ Қазынашылық хатшысы Скотт Бессент.
Ол Колумбия президентінің "есірткі картельдерінің өркендеуіне жол бергенін және олардың қызметін тоқтатудан бас тартқанын" айтты.
Бүгін елімізді қорғау және Америка Құрама Штаттарына есірткі контрабандасын көтермейтінімізді көрсету үшін шешуші шаралар қабылданды, - деп атап өтті ол.
АҚШ санкцияларын бұзу американдықтар мен шетелдіктер үшін азаматтық немесе қылмыстық жазаға әкелуі мүмкін, - делінген баспасөз хабарламасында.
Қазынашылық Колумбия президенті Густаво Петроға жаһандық заңсыз есірткі саудасындағы рөлі үшін санкция салуда. Президент Петроның тұсында Колумбияда кокаин өндірісі рекордтық деңгейге жетті. Петро наркотеррористік ұйымдарға жеңілдіктер берді....
Еске сала кетейік, бір күн бұрын АҚШ президенті Дональд Трамп АҚШ Колумбияда есірткі өндірісіне жол бермейтінін мәлімдеп, Боготаны бұрын-соңды болмаған көлемде кокаин өндірді деп айыптады. Ақ үй басшысы сонымен қатар Петроны "қарақшы және қарақшы" деп атады.
Бұған дейін Колумбия президенті АҚШ үкіметінің шенеуніктері Оңтүстік Америка елінің суларында балық аулайтын қайыққа шабуыл жасау арқылы кісі өлтіріп, егемендігін бұзғанын мәлімдеген болатын.