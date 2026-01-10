Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

АҚШ Кариб теңізінде бесінші мұнай танкерін ұстады

Бүгiн, 01:29
181
Бөлісу:
freepik
Фото: freepik

АҚШ Кариб теңізінде Olina танкерін тұтқындады. Бұл соңғы апталарда қолға түскен бесінші кеме болып отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters-ке сілтеме жасап.

Вашингтон Венесуэла мұнайының экспортын шектеу бойынша күшін жалғастыруда.

Танкер Шығыс Тимор туының астында жүргенімен, Венесуэладан шыққаны анықталды. Ол толық жүктемесімен флотилия құрамында теңізге шығып, қайта оралған. Кеме АҚШ-тың бірлескен күштері тарапынан "апатсыз" ұсталды.

Салалық дереккөздердің хабарлауынша, соңғы апталарда санкцияланған кемелер Skylyn, Min Hang, Merope және М Софияны бақылауда болған. Барлық танкерлердегі мұнай Венесуэланың мемлекеттік PDVSA компаниясына тиесілі.

Қорғаныс министрі Пит Хегсеттің айтуынша, АҚШ-тың Венесуэла мұнайына қарсы блокадасы әлемдік деңгейде жалғасуда.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Ирандағы наразылықтар: кемінде 48 демонстрант қаза тапты
Келесі жаңалық
Колумбия президенті АҚШ-тың әрекеттерін "ақымақ саясат" деп бағалады
Өзгелердің жаңалығы