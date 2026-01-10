АҚШ Кариб теңізінде бесінші мұнай танкерін ұстады

АҚШ Кариб теңізінде Olina танкерін тұтқындады. Бұл соңғы апталарда қолға түскен бесінші кеме болып отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters-ке сілтеме жасап.
Вашингтон Венесуэла мұнайының экспортын шектеу бойынша күшін жалғастыруда.
Танкер Шығыс Тимор туының астында жүргенімен, Венесуэладан шыққаны анықталды. Ол толық жүктемесімен флотилия құрамында теңізге шығып, қайта оралған. Кеме АҚШ-тың бірлескен күштері тарапынан "апатсыз" ұсталды.
Салалық дереккөздердің хабарлауынша, соңғы апталарда санкцияланған кемелер Skylyn, Min Hang, Merope және М Софияны бақылауда болған. Барлық танкерлердегі мұнай Венесуэланың мемлекеттік PDVSA компаниясына тиесілі.
Қорғаныс министрі Пит Хегсеттің айтуынша, АҚШ-тың Венесуэла мұнайына қарсы блокадасы әлемдік деңгейде жалғасуда.