Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

АҚШ Иранға жаңа санкциялар енгізді

Бүгiн, 06:35
78
Бөлісу:
freepik
Фото: freepik

АҚШ Иранның ядролық қаруды таратпауын бақылау мақсатында жаңа санкциялар жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ Bloomberg-ке сілтеме жасап.

Санкциялар шетелдік активтерді бақылау басқармасының (OFAC) арнайы тізіміне Ираннан үш ұйымды қосқан: Fanavari Electro Moj Mobin, Kavoshgaran Asman Moj Ghadir және Pardisan Rezvan Shargh халықаралық жеке акционерлік компаниялары. Сондай-ақ, тізімге Ираннан бес азамат және Венесуэладан бір азамат енгізілді.

Еске салсақ, 19 желтоқсанда OFAC Венесуэла президенті Николас Мадуроның отбасы мүшелері мен серіктестеріне санкциялар салған. АҚШ-тағы санкцияланған тұлғалардың барлық мүлкі мен мүліктік мүдделері бұғатталады.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Иранда ұлттық валютаның құнсыздануына қарсы наразылықтар әлі тоқтамады
Келесі жаңалық
Қазақстанның сыртқы саясаты: 2025 жыл қандай нәтиже берді?
Өзгелердің жаңалығы