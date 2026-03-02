АҚШ-Иран шиеленісі: Инвесторлар жаһандық дағдарыстан қауіптене бастады
Инвесторларды Таяу Шығыстағы соғыс алаңдатып отыр.
АҚШ Иранға қарсы әскери операцияны шынымен бастады. Көптеген америкалық іскерлік басылымдар болжағандай, шабуыл нарықтарда күрт құлдырау болмас үшін демалыс күндері жасалды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Reuters-тің мәліметінше, бұған дейін Таяу Шығыстағы қақтығыс екінші деңгейдегі қауіп ретінде қарастырылып келсе, енді ол инвесторлар үшін негізгі мәселеге айналуы мүмкін.
Негізгі тәуекелдер аймақта ұзаққа созылатын соғыс қаупінің жоғары болуымен және Иран ішіндегі билік үшін күрестің күшею ықтималдығымен байланысты. Мұның бәрі жаһандық саудаға кері әсер етуі мүмкін. Нарықтар үшін алғашқы қауіп – мұнай бағасына қатысты белгісіздік. Бағаның өсуі әлем бойынша инфляцияға айтарлықтай ықпал етіп, осы уақытқа дейін қорғаныс активі саналып келген облигациялар нарығына да әсер етуі ықтимал.
Сарапшылардың айтуынша, инвесторлардың шамадан тыс сабыр сақтауы одан да үлкен қауіп төндіруі мүмкін. Мұндай жағдай өткен жылдың маусым айындағы Ирандағы «12 күндік соғыс» кезінде немесе Ресейдің Украинаға басып кіруі барысында да байқалған.
Тарих әскери әрекеттер басталған кезде геосаяси тәуекел үшін төленетін сыйақыны қысқарту қажет екенін анық көрсетеді. Бізді алаңдататыны – инвесторлар осы заңдылыққа тым үйреніп, тежеу шаралары нәтиже бермейтін сценарийді бағаламай қалуы мүмкін, – делінген Barclays сарапшылары сенбі күні жариялаған жазбада.
Barclays сарапшылары қақтығыс ушыға түскен жағдайда акциялар мен облигациялар жаппай сатылымының күшеюіне әсер етуі мүмкін басқа факторларды да атап өтті.
Ең алдымен, жасанды интеллект жобаларына салынған инвестициялардың өтелуіне қатысты күмән және жеке несиелеу нарықтарындағы тәуекелдер айтылып отыр.
Қысқа мерзімді құлдыраудан кейін акцияларды бірден сатып алуға кеңес бермейміз: тәуекел мен табыс арақатынасы әзірге тартымды емес. Егер S&P 500 индексі 10 пайыздан артық төмендесе, сол кезде сатып алу мүмкіндігін қарастыруға болады. Бірақ қазір ондай уақыт келген жоқ, – деп жазды стратегтер.
Цюрихтегі GFM Asset Management компаниясының қаржы кеңесшісі Тарик Деннисонның айтуынша, келесі аптада нарықтар тұрақсыз болады.
Қысқа мерзімде алтын бағасы аздап өсуі мүмкін. Бірақ оның қазіргі құнына геосаяси белгісіздіктің ең жоғары деңгейі қазірдің өзінде енгізілген, – деді ол.
Ал Yardeni Research компаниясының президенті Эд Ярдени:
Дүйсенбі күні таңертең S&P 500 индексі төмендеуі мүмкін, бірақ кейін Таяу Шығыстағы соңғы соғыс аяқталғаннан кейін мұнай бағасы арзандайды деген күтумен қайта өсуі де ғажап емес, – деп мәлімдеді.
