АҚШ – Иран келіссөздерінен кейін мұнай бағасы күрт төмендеді
Келіссөздер аясында АҚШ Иран мұнайын сатуға уақытша рұқсат берді.
АҚШ пен Иран арасындағы жоғары деңгейдегі келіссөздерден кейін әлемдік мұнай бағасы 3 пайыздан астам төмендеді. Нарықтағы құлдырауға мұнай жеткізіліміне қатысты қауіптердің азаюы және Ормуз бұғазының ашық күйінде қалуы әсер етті.
Reuters агенттігінің хабарлауынша, Brent маркалы мұнайдың бір баррелі 3,31 пайызға арзандап, 77,90 долларға дейін түсті. Бұған дейін бағалар АҚШ президенті Дональд Трамптың Иранға қатысты қатаң мәлімдемелері мен Тегеранның Ормуз бұғазын жабуы мүмкін деген қауіп аясында 82 доллардан асып кеткен болатын.
Швейцарияда өткен келіссөздердің алғашқы кезеңінен кейін АҚШ вице-президенті Джей Ди Вэнс тараптар арасында ілгерілеу бар екенін мәлімдеді. Сондай-ақ Ормуз бұғазы арқылы кеме қатынасы қалыпты режимде жалғасып жатқаны айтылды.
Келіссөздер аясында АҚШ Иран мұнайын сатуға уақытша рұқсат берді. АҚШ Қаржы министрлігі жариялаған лицензияға сәйкес, Иранға мұнай, мұнай-химия және мұнай өнімдерін экспорттауға 21 тамызға дейін мүмкіндік беріледі.
Сарапшылардың пікірінше, Иран мұнайының әлемдік нарыққа қайта оралуы ұсыныстың артуына ықпал етіп, бағаның төмендеуіне әсер еткен.
Сонымен қатар, Парсы шығанағындағы негізгі мұнай өндірушілер – Біріккен Араб Әмірліктері, Кувейт және Ирак та жеткізілім көлемін ұлғайтып жатыр.
Дегенмен, сарапшылар өңірдегі тұрақсыздық толық жойылмағанын және мұнай өндірісін бұрынғы деңгейге қайтару әлі де күрделі міндет болып қала беретінін атап өтуде.
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