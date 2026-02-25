АҚШ импорттық тауарларға уақытша 10% тариф енгізді
Бастапқыда Трамп 150 күн мерзімге 10% мөлшерлеме енгізген жарлыққа қол қойған, кейін оны 15% деңгейіне көтеру ниетін білдірген.
АҚШ импортқа уақытша 10% тариф енгізді, алайда Трамп әкімшілігі оны 15%-ға дейін көтеруді жоспарлап отыр. Бұл шешім Жоғарғы Сот өткен аптада Трамптың кейбір қатаң импорт баждарын жойғаннан кейін қабылданды, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters-ке сілтеме жасап.
Бастапқыда президент 150 күн мерзімге 10% мөлшерлеме енгізген жарлыққа қол қойған, кейін оны 15% деңгейіне көтеру ниетін білдірген.
Ақ үй өкілдері Трамптың пікірін өзгертпегенін хабарлады, бірақ тарифтің қашан көтерілетіні әзірге белгісіз. Deutsche Bank сарапшылары бұл шатасудың бизнес үшін белгісіздікті күшейтетінін, ал трейдерлердің әлемдік қор индекстерінің өзгеруіне әсерін атап өтті.
Трамп тарифті АҚШ сауда тапшылығын азайту және «американдық жұмысшылар мен өндірушілер мүддесін қорғау» үшін енгізгенін мәлімдеді. 1974 жылғы Сауда туралы Заңның 122-бабына сәйкес бұл шара 150 күнге конгресстің рұқсатынсыз қолданылады.
Жаңа тариф Еуропалық Одақ үшін де мәселе тудырды, себебі блок Трамптың уақытша 10%-дық тарифіне «өтпелі кезең» күтіп отыр. Сауда келісімдерін сақтау қажеттігін Ұлыбритания, Тайвань және Жапония да мәлімдеді. Қытай сауда келіссөздерінің келесі раундына дайын екенін хабарлады.
ING сарапшысы Карстен Бжески сауда белгісіздігінің алдағы уақытта да сақталуы мүмкін екенін атап өтті, өйткені Трамп тарифтерді 150 күндік мерзіммен шексіз ұзартуға мүмкіндік алады.
