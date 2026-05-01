АҚШ ЕО көліктеріне салынатын баж салығын 25%-ға дейін арттырмақ

Трамп бұл қадам Еуропалық автокөлік өндірушілерін өндірісті АҚШ-қа көшіруге ынталандыратынын айтты.

Бүгiн 2026, 01:29
АҚШ президенті Дональд Трамп Еуропалық Одақтан (ЕО) әкелінетін автомобильдер мен жүк көліктеріне салынатын баж салығын 25%-ға дейін арттыратынын мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.

Оның айтуынша, ЕО сауда келісімін толық орындамай отыр. Бұл шешім АҚШ пен Еуропа арасындағы сауда шиеленісін күшейте түсті.

Қазіргі уақытта ЕО тауарларына АҚШ нарығында 15% көлемінде баж салығы қолданылады. Жаңа тарифтер енгізілсе, бұл көрсеткіш айтарлықтай өседі.

Трамп бұл қадам Еуропалық автокөлік өндірушілерін өндірісті АҚШ-қа көшіруге ынталандыратынын айтты. Оның пікірінше, АҚШ-та зауыт ашқан компаниялар үшін тарифтер қолданылмайды.

Автокөлік өнеркәсібі ЕО экономикасы үшін маңызды сектор болғандықтан, жаңа шешім Германия мен Франция сияқты ірі экономика елдеріне елеулі әсер етуі мүмкін.

Сарапшылар бұл қадам Вашингтон мен Брюссель арасындағы сауда қатынастарының одан әрі шиеленісуіне әкелуі ықтимал екенін айтады.

