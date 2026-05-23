АҚШ банктері өз клиенттерінің азаматтығын мұқият тексереді

АҚШ президенті Дональд Трамп заңсыз иммигранттармен күресу жөніндегі өз әкімшілігінің күш-жігерінің бөлігі ретінде банктерді өз клиенттерінің азаматтығын мұқият тексеруге міндеттейтін жарлыққа қол қойды.

Жарлық банк реттеушілері мен мемлекеттік органдарға заңды мәртебесі жоқ адамдар шот ашатын, несие алатын немесе несие карталарына өтініш беретін жағдайларды анықтауды тапсырады.

Ақ үй өз шешімін банктердің клиенттері депортацияланған және несиені қайтара алмаған жағдайда кездесетін несиелік тәуекелдермен негіздеді.

Ақ үй құжатсыз иммигранттардың қаржы жүйесін пайдалануына кедергі келтіру үшін басқа да шаралар қабылдады. Өткен қарашада Қазынашылық департаменті кейбір қайтарылатын салық жеңілдіктері "федералды әлеуметтік жәрдемақылар" ретінде қайта жіктелетінін жариялады, бұл кейбір иммигрант салық төлеушілерді салық декларациясын тапсырса да, салық төлесе де және басқа да талаптарға сай келсе де, оларды алудан бас тартады.

