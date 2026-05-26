АҚШ әскери күштері Иранның оңтүстігіндегі бірнеше нысанаға соққы жасады
CENTCOM дерегіне сәйкес, шабуыл жасалған қайықтар теңізге миналар орнатуға әрекеттенген.
Бүгiн 2026, 08:11
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 08:11Бүгiн 2026, 08:11
52Фото: REUTERS / Bryan Woolston
АҚШ әскери күштері Иранның оңтүстігіндегі бірнеше нысанаға соққы жасаған. Ьұл туралы Fox News телеарнасы мәлім етті.
АҚШ Әскери-теңіз күштері Орталық қолбасшылығының (CENTCOM) өкілі Тим Хокинстің мәліметінше, операция өзін-өзі қорғау мақсатында жүргізілген. Нысана ретінде зымыран ұшыру алаңдары мен Иранның әскери қайықтары таңдалған.
CENTCOM дерегіне сәйкес, шабуыл жасалған қайықтар теңізге миналар орнатуға әрекеттенген. Соққы салдарынан Бендер-Аббас маңында Ислам революциясы сақшылар корпусының екі қайығы мен бір зымыран ұшыру алаңы жойылған.
Fox News журналисі Дженнифер Гриффиннің айтуынша, операция аяқталған және қорғаныс сипатында болған.
Ең оқылған:
- Отандық сот сарапшылары аудио-дипфейктерді зерттеудің жаңа әдісін енгізді
- БҚО-дағы "Сырым" шекара бекеті маңынан белгісіз дрондар байқалды
- Жастар арасындағы Азия чемпионаты: Қазақстандық балуандар тағы алты медаль жеңіп алды
- Пентагон НЛО-ға қатысты жаңа құжаттарды жариялады
- БҚО-да мектеп түлектері ауылға "Эйфель" мұнарасын сыйға тартты