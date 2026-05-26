  • АҚШ әскери күштері Иранның оңтүстігіндегі бірнеше нысанаға соққы жасады

CENTCOM дерегіне сәйкес, шабуыл жасалған қайықтар теңізге миналар орнатуға әрекеттенген.

REUTERS / Bryan Woolston
Фото: REUTERS / Bryan Woolston

АҚШ әскери күштері Иранның оңтүстігіндегі бірнеше нысанаға соққы жасаған. Ьұл туралы Fox News телеарнасы мәлім етті.

АҚШ Әскери-теңіз күштері Орталық қолбасшылығының (CENTCOM) өкілі Тим Хокинстің мәліметінше, операция өзін-өзі қорғау мақсатында жүргізілген. Нысана ретінде зымыран ұшыру алаңдары мен Иранның әскери қайықтары таңдалған.

CENTCOM дерегіне сәйкес, шабуыл жасалған қайықтар теңізге миналар орнатуға әрекеттенген. Соққы салдарынан Бендер-Аббас маңында Ислам революциясы сақшылар корпусының екі қайығы мен бір зымыран ұшыру алаңы жойылған.

Fox News журналисі Дженнифер Гриффиннің айтуынша, операция аяқталған және қорғаныс сипатында болған.

 

