Ақмола облысында 46 адам қар құрсауынан құтқарылды
Құтқарушылар тұрғындарды ауа райының қолайсыздығын ескеріп, қауіпсіздік шараларын сақтауға шақырды.
Ақмола облысы аумағында қолайсыз ауа райы сақталып, Төтенше жағдайлар департаментінің (ТЖД) құтқарушылары қар құрсауында қалған адамдарды эвакуациялау жұмыстарын жүргізді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қорғалжын ауданында Үшсарт ауылынан 6 шақырым жерде қар құрсауында қалған автокөліктерден 6 адам эвакуацияланып, жылыту пунктіне орналастырылды.
Аршалы ауданында құтқарушылар екі рет әрекет етті. Бірінші жағдайда мектеп автобусының қар құрсауында қалған 13 жолаушысы, оның ішінде 6 бала, үйлеріне жеткізілді. Екінші эвакуацияда Ижевское ауылының маңынан 11 адам, оның ішінде 3 бала, жылыту пунктіне орналастырылды.
Целиноград ауданында құтқарушылар екі шақыртуға шығып, қар құрсауынан 8 адам, оның ішінде 1 бала, эвакуацияланды.
Ерейментау ауданында мал іздеуге шыққан ер адам жоғалып кеткен. Іздестіру жұмыстарына бара жатқан құтқарушылар жолда қар құрсауында қалған автокөліктен 7 адамды эвакуациялады. Кейін жоғалған азамат табылып, тұрғылықты жеріне жеткізілді, эвакуацияланғандар жылыту пунктіне орналастырылды.
Жалпы, Ақмола облысында 46 адам қар құрсауынан аман-есен эвакуацияланып, қауіпсіз жерге жеткізілді. Құтқарушылар тұрғындарды ауа райының қолайсыздығын ескеріп, қауіпсіздік шараларын сақтауға шақырды.
Ең оқылған:
- Атыраудағы қанды қылмыс: екі адамды өлтірді деген күдіктілер елге жеткізілді
- Жүргізушілерге ескерту: Айыппұлдар енді автоматты түрде салынады
- Вьетнамда жоғалған қазақстандыққа қатысты СІМ мәлімдеме жасады
- Атыраудағы қанды қылмыс: Тергеу күтпеген деректерді анықтады
- Тоқаев: Медициналық қызмет сапасын арттыру қажет