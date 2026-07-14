Ақмола облысында 11 жастағы бала Нұра–Есіл каналына батып кетті
Нұра-Есіл каналы өңірдегі ең қауіпті су айдындарының бірі саналады. Бұл жерде шомылуға рұқсат етілмейді.
14 Шілде 2026, 05:32
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14 Шілде 2026, 05:3214 Шілде 2026, 05:32
31Фото: pixabay
Ақмола облысында тағы қайғылы оқиға тіркелді. Елорда маңындағы Нұра-Есіл каналында 11 жастағы бала суға батып көз жұмды.
Алдын ала мәлімет бойынша, бір топ бала аптап ыстықтан салқындау үшін каналға шомылуға барған. Оқиға кезінде олардың жанында ересектер болмаған. Жазғы демалыс қайғылы жағдаймен аяқталды.
Нұра-Есіл каналы өңірдегі ең қауіпті су айдындарының бірі саналады. Бұл жерде шомылуға рұқсат етілмейді. Себебі суда ағыс қатты, тереңдігі күрт өзгереді, жағалауы бетонмен бекітілген әрі түбінің бедері күрделі.
Канал бойында шомылуға тыйым салатын ескерту белгілері орнатылғанымен, адамдардың салғырт қарауына тосқауыл болмай тұр.
Мамандардың айтуынша, мұндай оқиғалардың құрбаны көбіне балалар болады. Өйткені олар қауіп-қатерді толық бағалай алмайды, ал кейбірі мүлде жүзуді білмейді.
Бұған дейін Ақмола облысында екі қыз бала көлікпен бірге суға кетіп, қаза тапқан болатын.
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