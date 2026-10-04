Ақмола гарнизонындағы әскери бөлімге тосын тексеру жүргізілді
Тексеру қорытындысы бойынша әскери қызметшілердің тұрмыс жағдайын жақсартуға бағытталған нақты тапсырмалар берілді.
4 Қазан 2026, 22:24
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4 Қазан 2026, 22:244 Қазан 2026, 22:24
201Фото: depositphotos.com
Қорғаныс министрі, генерал-майор Айдос Мырзахметов Ақмола гарнизонындағы әскери бөлімдердің біріне тосын тексеру жүргізді.
Министр әскери қызметтің ұйымдастырылуы және сарбаздардың орналасу жағдайымен танысты. Тексеру барысында казармалардың жай-күйі мен бөлім инфрақұрылымына ерекше назар аударылды.
Тексеру қорытындысы бойынша әскери қызметшілердің тұрмыс жағдайын жақсартуға бағытталған нақты тапсырмалар берілді.
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