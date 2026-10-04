Ақмола гарнизонындағы әскери бөлімге тосын тексеру жүргізілді

Тексеру қорытындысы бойынша әскери қызметшілердің тұрмыс жағдайын жақсартуға бағытталған нақты тапсырмалар берілді.

4 Қазан 2026, 22:24
АВТОР
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depositphotos.com 4 Қазан 2026, 22:24
4 Қазан 2026, 22:24
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Фото: depositphotos.com

Қорғаныс министрі, генерал-майор Айдос Мырзахметов Ақмола гарнизонындағы әскери бөлімдердің біріне тосын тексеру жүргізді.

Министр әскери қызметтің ұйымдастырылуы және сарбаздардың орналасу жағдайымен танысты. Тексеру барысында казармалардың жай-күйі мен бөлім инфрақұрылымына ерекше назар аударылды.

Тексеру қорытындысы бойынша әскери қызметшілердің тұрмыс жағдайын жақсартуға бағытталған нақты тапсырмалар берілді.

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