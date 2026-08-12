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  • Ақмола гарнизонында жауынгерлік әзірлік тексерілді: Әскерилерге қандай міндет қойылды?

Ақмола гарнизонында жауынгерлік әзірлік тексерілді: Әскерилерге қандай міндет қойылды?

Жаңа бөлімшелердің дайындығы мен әскери қызметшілердің үйлесімді әрекетіне ерекше назар аударылды. Тексеру қорытындысы бойынша міндеттер қойылды.

12 Тамыз 2026, 16:21
АВТОР
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Қорғаныс министрлігі 12 Тамыз 2026, 16:21
12 Тамыз 2026, 16:21
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Фото: Қорғаныс министрлігі

Ақмола өңірлік гарнизонына қарасты 68665 әскери бөлімін Қорғаныс министрінің бірінші орынбасары – Қарулы күштер Бас штабының бастығы, генерал-лейтенант Қаныш Әбубәкіров тексерді.

Қорғаныс министрінің мәліметінше, ол әскери бөлімде қызметті ұйымдастыру барысымен танысып, жеке құрамның дайындық деңгейін, қару-жарақ пен әскери техниканың, сондай-ақ әскери киім-кешек пен жабдықтардың жай-күйін тексерді. Сонымен қатар қызметтік құжаттаманың жүргізілуіне назар аударды.

Әсіресе жаңа бөлімшелердің жауынгерлік әзірлік деңгейіне, олардың жасақталуына, әскери қызметшілердің іс-қимыл үйлесімділігіне және қойылған міндеттерді жедел орындау қабілетіне ерекше көңіл бөлінді.

Тексеру барысында жеке құрамның дайындық деңгейі, қару-жарақ пен әскери техниканың жай-күйі, сондай-ақ қызметті ұйымдастыру барысы бағаланды. Әскери қызметшілердің жақсы дайындықтан өтіп, үйлесімді әрекет етуі және қойылған міндеттерді уақытылы әрі сапалы орындауға дайын болуы маңызды, – деді генерал-лейтенант Қуаныш Әбубәкіров.

Тексеру қорытындысы бойынша Бас штаб бастығы әскери бөлімнің басшылығына жеке құрамның даярлығын одан әрі жетілдіру, қару-жарақ пен әскери техниканы тұрақты жауынгерлік әзірлікте ұстау, сондай-ақ аумақты абаттандыру жұмыстарын аяқтау бойынша басым міндеттерді белгіледі.

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