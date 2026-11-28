Ақкөлде Қытайға экспорттауға арналған жем ұны өндірісі іске қосылды
Жаңа цех жылына 96 мың тоннаға дейін шикізатты өңдеуге мүмкіндік беріп, қосылған құны жоғары әрі сұранысқа ие өнім шығаруды қамтамасыз етеді.
Қазіргі уақытта кәсіпорында жаңа өндірістік цехтың технологиялық жабдықтарын іске қосу жұмыстары жүргізілуде. Өнім әзірге сынақ режимінде сағатына 2 тонна көлемінде шығарылуда. Іске қосу-баптау жұмыстары аяқталып, жабдық жобалық қуатына шыққаннан кейін өндіріс көлемін сағатына 30 тоннаға дейін арттыру жоспарланып отыр.
Жаңа цех жылына 96 мың тоннаға дейін шикізатты өңдеуге мүмкіндік беріп, қосылған құны жоғары әрі сұранысқа ие өнім шығаруды қамтамасыз етеді. Дайын өнімді өткізудің негізгі нарығы Қытай Халық Республикасы болады.
Жобаның жүзеге асырылуы Ақкөл ауданының өнеркәсіптік әлеуетін нығайтуға, ауыл шаруашылығы шикізатын өңдеу мүмкіндіктерін кеңейтуге және өңір өнімдерінің экспорттық бәсекеге қабілеттілігін арттыруға мүмкіндік береді.
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