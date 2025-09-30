Ақ үй Газа секторына қатысты бейбітшілік жоспарын жариялады

Ақ үй Газа секторы үшін 20 тармақтан тұратын бейбітшілік жоспарын жариялады. Құжат АҚШ әкімшілігінің әлеуметтік желідегі X парақшасында жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ Gazeta.ru сайтына сілтеме жасап.
Құжатқа сәйкес, елді мекенде анклав тұрғындарын мәжбүрлеп көшіру болмайды.
Ешкім Газадан кетуге мәжбүр болмайды, ал кеткісі келетіндер мұны жасап, қайтып оралуы мүмкін. Біз адамдарды қалуға шақырамыз және оларға Газада жақсы өмір сүруге мүмкіндік береміз, - делінген.
Оның үстіне АҚШ-тың жоспары Израильдің анклавты басып алуын немесе аннексиялауын қарастырмайды. Құжатта бақылау мен тұрақтылық орнағаннан кейін Израиль белгіленген мерзімге сәйкес әскерлерін шығаруға міндетті болады, - делінген.
Ақ үй сонымен қатар Газа секторындағы жағдайды тұрақтандыру үшін уақытша халықаралық күш құруды ұсынып отыр.