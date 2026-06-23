Аптап ыстықтан қалай қорғануға болады? 10 маңызды кеңес
Аптап ыстық күндері су ішу режимінен бастап киім таңдауға дейінгі қарапайым ережелерді сақтау денсаулықты сақтауға көмектеседі.
Жаз мезгілінде Қазақстанның бірқатар өңірінде ауа температурасы +40 градусқа дейін көтеріліп жатыр. Мұндай ыстық адам ағзасына үлкен салмақ түсіріп, күн өту, сусыздану, қан қысымының көтерілуі сияқты қауіптерді арттырады. Мамандар аптап ыстық кезінде денсаулыққа ерекше көңіл бөлу қажеттігін айтады.
Синоптиктер алдағы күндері еліміздің бірқатар өңірінде аптап ыстық сақталатынын болжап отыр. Осыған орай BAQ.KZ тілшісі дәрігерлердің ыстықтан қорғануға қатысты маңызды кеңестерін ұсынады.
1. Күннің ең ыстық уақытында сыртқа шықпаңыз
Дәрігерлер сағат 11:00-ден 17:00-ге дейін күн астында ұзақ жүрмеуге кеңес береді. Дәл осы уақытта ультракүлгін сәуле мен ауа температурасы ең жоғары деңгейге жетеді.
Егер далаға шығу қажет болса, көлеңкелі жерлерді таңдаған жөн.
2. Көбірек су ішіңіз
Ыстықта ағза көп мөлшерде сұйықтық жоғалтады. Сондықтан шөлдемесеңіз де су ішіп отыру маңызды.
Мамандар күніне 2-3 литрге дейін су ішуді, газдалған тәтті сусындардан бас тартуды және алкоголь мен энергетикалық сусындарды шектеуді ұсынады.
3. Ашық түсті киім киіңіз
Қара түсті киім күн сәулесін көбірек сіңіреді.
Аптап күндері ашық түсті, кең пішілген, табиғи матадан тігілген киімдерді таңдаған дұрыс.
Мақта мен зығыр матадан тігілген киімдер денені жақсы желдетеді.
4. Бас киімсіз жүрмеңіз
Күн өту қаупін азайту үшін қалпақ, панама, кепка тағу ұсынылады.
Кең жиекті бас киім бет пен мойынды күннен жақсы қорғайды.
5. Үйді салқын ұстаңыз
Күндіз терезелерді пердемен жабу, кондиционер пайдалану және бөлмені таңертең және кешке желдету пайдалы.
Электр құралдарын артық қоспау да бөлменің қызуын азайтады.
6. Ауыр тағамнан уақытша бас тартыңыз
Ыстық күндері майлы және ауыр тағамдар ағзаға қосымша күш түсіреді.
Мәзірге көкөніс, жеміс-жидек, салқын сорпа және жеңіл тағамдарды көбірек енгізген дұрыс.
7. Балалар мен қарттарға ерекше назар аударыңыз
Аптап ыстықты ең қиын көтеретіндер сәбилер, қарт адамдар, жүкті әйелдер және созылмалы аурулары бар азаматтар.
Олардың су ішу режимін бақылап, ұзақ уақыт күн астында қалдырмау қажет.
8. Көлікте адам қалдырмаңыз
Тіпті бірнеше минуттың ішінде жабық көліктің іші өте қатты қызады.
Сондықтан көлікте балаларды, қарт адамдарды және үй жануарларын қалдыруға болмайды.
Бұл өмірге қауіп төндіруі мүмкін.
9. Күн өткенін қалай білуге болады?
Күн өткен адамның басы ауырады, басы айналады, жүрегі айниды, әлсіздік пайда болып, дене қызуы көтеріледі.
Мұндай жағдайда адамды көлеңкеге апарып, су беріп, қажет болса жедел жәрдем шақыру керек.
10. Ұялы телефонды да қорғаңыз
Көпшілік ұмытып кететін тағы бір мәселе – смартфондардың қызып кетуі.
Телефонды тікелей күн астында қалдырмаңыз, көлік ішінде ұстамаңыз, зарядтап жатып күнге қоймаңыз.
Қатты қызған құрылғы уақытша істен шығуы мүмкін.
Есте сақтаңыз
Аптап ыстық – жай ғана қолайсыздық емес, денсаулыққа қауіп төндіретін табиғи құбылыс. Қарапайым сақтық шараларын сақтау арқылы күн өтудің, сусызданудың және басқа да жағымсыз салдардың алдын алуға болады.
Ең бастысы – көбірек су ішіп, күннің ең ыстық уақытында далада ұзақ жүрмеу.
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