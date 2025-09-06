Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Антикордың бұрынғы басшысына қатысты іс қозғалды

Бүгiн, 11:43
148
Артём Чурсинов
Фото: Артём Чурсинов

Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің бұрынғы төрағасыҚайрат Қожамжаровқа қатысты тергеу басталды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Бұл туралы Бас прокуратура мәлімдеді.

Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің бұрынғы төрағасы Қайрат Қожамжаровқа қатысты лауазымдық өкілеттіктерін асыра пайдалану, сондай-ақ ол басшылық лауазымдарда болған әртүрлі кезеңдерде қылмыстық жолмен алынған ақшаны заңдастыру фактілері бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды, - делінген хабарламада.

Барлық қылмыстық істер бойынша арнайы прокурорлардың жетекшілігімен жедел-тергеу топтары құрылды.

Р ҚПК 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды.

