Әнші, блогерлер қайтадан депутат бола ма?
Осы және өзге де сұрақтарды саясаттанушы Риззат Тасыммен талқыладық.
13 Шілде 2026, 19:03
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13 Шілде 2026, 19:0313 Шілде 2026, 19:03
145Фото: ©BAQ.KZ коллажы
Қазақстандағы жеті партия Құрылтай сайлауына түсетін кандидаттарын жариялады. Бірі басшысын ауыстырса, бірі бұрынғы депутаттар мен шенеуніктерді қайта ұсынды, енді бірі тізімге блогерлерді, тележүргізушілер мен танымал тұлғаларды қосты.
Алайда партиялардың бағдарламасынан гөрі бір-бірін «блогерлер», «саудагерлер», «декоративті понилер» деп сынауы көбірек талқыланды.
Бұл шынайы саяси бәсеке ме, әлде сайлау алдындағы шоу ма? «Әділет» партиясы неге 186 кандидат ұсынды? Осы және өзге де сұрақтарды саясаттанушы Риззат Тасыммен талқыладық.
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