Анна Данилина – WTA 1000 турнирінің чемпионы

Бұған дейін олар Australian Open турнирінде де чемпиондық үшін ойнаған.

Бүгiн 2026, 01:51
Фото: instagram.com/_annadanilina

Қазақстандық теннисші Анна Данилина Дохада өткен WTA 1000 санатындағы турнирде жұптық сында чемпион атанды. Финалда ол сербиялық Александра Круничпен бірге Се Шувэй / Елена Остапенко жұбын 0:6, 7:6, 10:8 есебімен жеңді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Екінші партияда Данилина мен Крунич 2:5 есебімен ұтылып жатып, матчболды сейв етіп, ойынды тай-брейкке жеткізді. Шешуші чемпиондық тай-брейкте олар жеңісті жұлып алды.

Бұл – қазақстандық-сербиялық жұптың биылғы екінші финалы. Бұған дейін олар Australian Open турнирінде де чемпиондық үшін ойнаған. Дүйсенбі күні Данилина жұптық рейтингте әлемнің 7-ракеткасы атанып, мансабындағы ең жоғары көрсеткішіне көтеріледі.

