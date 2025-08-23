Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Анна Данилина АҚШ-тағы жарыстың жартылай финалына өтті

Қазақстан теннис федерациясы
Фото: Қазақстан теннис федерациясы

Қазақстанның жұптық сындағы бірінші, әлемнің 10-ракеткасы Анна Данилина Кливленд (АҚШ) WTA 250 турнирінің жартылай финалына шықты, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Бұл туралы Қазақстан теннис федерациясы мәлімдеді.

Жарыстың 1-ракеткалары болып тіркелген Анна Данилина – сербиялық Александра Крунич ширек финалда америкалықтар Кармен Корли – Ивана Корлимен кездесті.

Қазақстандық-сербиялық жұп матчты жақсы бастады – 6:4. Екінші сетте тай-брейкте америкалықтар есе қайырды – 7:6 (7:2). Дегенмен супер тай-брейкте Анна мен Александра шеберліктерінің басым екендігін танытты – 10:8.

Анна Данилина – Александра Крунич финалға шығу үшін чехиялықтар Анастасия Детюк – Мириам Скочпен кезедседі.

