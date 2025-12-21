Амир Закиров брейкингтен әлем чемпионатында жеңіске жетті

Қазақстанның брейкинг құрамасының көшбасшысы Амир Закиров БАӘ-нің Дубай қаласында өткен WFADS әлем чемпионатында жеңіске жетті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
B-boy Amir ересектер арасындағы жарыста финалға дейін жетті.
Шешуші бәсекеде Амир Закиров АҚШ өкілі Мигель Росарионы (b-boy Gravity) жеңді. Ал қола жүлде Ресей спортшысы Руслан Файзрахмановқа (b-boy Ruslan Footrockets) бұйырды.
Айта кетейік, 2024 жылы Амир Закиров Францияның Париж қаласында өткен Олимпиада ойындарына қатысқан болатын. Қазақстандық спортшы 1/4 финалға дейін жетіп, жалпы есепте сегізінші орынды иеленді.