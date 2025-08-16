Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Алжирде автобус көпірден құлап, 18 адам көз жұмды

Бүгiн, 20:45
89
Бөлісу:
Anadolu/Hamza Zait
Фото: Anadolu/Hamza Zait

Алжирдің Хараш ауданында жолаушылар автобусы қатысқан ірі жол-көлік оқиғасы орын алды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

"РИА Новости" таратқан мәліметке сүйенсек, елдің азаматтық қорғаныс қызметінің мәліметінше, көлік жолдан шығып кетіп, әл-Мухаммадия ауданындағы көпірден өзен арнасына құлаған. Автобус Эль-Хава әл-Джамиль бағытына қарай бара жатқан.

Қайғылы оқиға салдарынан 18 адам қаза тапты, тағы 9 адам жарақат алды. Жарақаттанғандардың екеуінің жағдайы ауыр, олар ауруханаға жеткізілді.

Апат салдарын жоюға 25 жедел жәрдем көлігі, 16 сүңгуір және 4 қайық жұмылдырылды.

Қазіргі уақытта оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Пәкістандағы су тасқыны: қаза тапқандар саны 330-ға жетті
Келесі жаңалық
Цинциннати турнирі: Елена Рыбакина әлемнің 1-ракеткасын ұтты
Өзгелердің жаңалығы