Алтын нарығы құбылмалы кезеңде: баға 4,5%-ға төмендеді
Споттық алтын бағасы кей сәтте соңғы жеті айдан астам уақыттағы ең төмен деңгейге түсіп, 24 маусымда 3990 доллар/унцияға дейін төмендеді, кейін де құлдырауын жалғастырып, шамамен 3973 доллар деңгейіне жетті. Бұл – 2025 жылдың қарашасынан бергі ең төмен баға.
Әлемдік алтын бағасы тұрақсыз аптаны бастан өткерді: баға 4,5%-дан астам төмендеп, кейін аздаған өсіммен қайта бағытын өзгертті. Бұл жағдай көптеген инвесторларды капиталын қалай бөлу керегі жөнінде алаңдатты.
Vietnam.vn басылымының Dan Tri газетіне сілтеме жасап жазуынша, аптаның басында алтын бағасы жоғары деңгейде болып, бір унция үшін 4226 доллардан асқан. Алайда аптаның ортасына қарай жағдай күрт өзгеріп, сатушылар тарапынан қысым күшейді.
Споттық алтын бағасы кей сәтте соңғы жеті айдан астам уақыттағы ең төмен деңгейге түсіп, 24 маусымда 3990 доллар/унцияға дейін төмендеді, кейін де құлдырауын жалғастырып, шамамен 3973 доллар деңгейіне жетті. Бұл – 2025 жылдың қарашасынан бергі ең төмен баға.
Жалпы алғанда, осы аптаның ең қатты құлдырауы кезінде алтын бір унция үшін 193 доллар жоғалтып, бұл 4,59%-дық төмендеуді құрады.
АҚШ долларының 13 айлық ең жоғары деңгейде сақталуы және Федералдық резерв жүйесінің (ФРЖ) ақша-несие саясатын қатаңдатуды жалғастыруы туралы күтулер бағалы металдарға жаппай сатылым толқынын туғызды.
Доллар күшейген сайын алтын басқа валютамен жұмыс істейтін инвесторлар үшін қымбаттай түседі, ал кіріс әкелмейтін активті (алтын сияқты) ұстаудың баламалы шығындары да артады.
Алайда баға 4000 доллар деңгейіндегі маңызды психологиялық қолдауға жеткен сәтте, төмен бағамен алтын сатып алуға ниетті инвесторлар тарапынан сұраныс пайда болды. Демалыс күндері алтын бағасы біршама тұрақтанып, соңғы сауда сессиясын шамамен 4088 доллар деңгейінде аяқтады.
Алтын бағасының құбылмалылығы көптеген ірі қаржы институттарын қысқа мерзімді стратегияларын қайта қарауға мәжбүр етті. ING банкі алтынға қатысты орташа болжамын төмендетті. Банк дерегінше, алтын бағасы 2026 жылдың үшінші тоқсанында шамамен 4300 доллар, ал төртінші тоқсанда 4600 доллар деңгейіне жетеді деп күтіледі. Бұл бұрынғы болжамдардан айтарлықтай төмен (4850 және 5000 доллар).
Тәуелсіз трейдерлердің пікірінше, нарықта ФРЖ пайыздық мөлшерлемені қыркүйекте көтеруі мүмкін деген күтулер және инфляцияның баяулауы алтынның айтарлықтай өсуіне кедергі келтіруі ықтимал. Сондықтан нарық ұзақ консолидация кезеңіне өтуі мүмкін, себебі капитал ағыны алтынға бұрынғыдай айқын басымдық бермей отыр.
Ұзақ мерзімді перспективада JP Morgan Wealth Management жаһандық инвестициялық стратегия тобы оптимистік көзқарас сақтап отыр. Олардың болжамынша, алтын бағасы жыл соңына қарай бір унция үшін 5500–5800 доллар аралығында болуы мүмкін. Сарапшылардың айтуынша, қаңтар соңында тіркелген 5594 долларлық тарихи максимумнан кейін айтарлықтай түзету болғанымен, қазіргі баға өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда шамамен 20%-ға жоғары деңгейде қалып отыр.
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