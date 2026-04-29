Алтын екі айда 15 пайыздан астам арзандады
Сарапшылар құлдырау уақытша екенін айтып, алтын бағасы жақын арада қайта көтеріледі деп болжап отыр.
АҚШ, Израиль және Иран арасындағы әскери қақтығыс басталғаннан кейін алтын бағасы шамамен 15 пайызға төмендеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі Market Watch-қа сілтеме жасап.
Ең үлкен құлдырау – шамамен 11 пайыз наурыз айында тіркелген. Dow Jones Market Data дерегіне сүйенсек, бұл – 2025 жылдың маусымынан бергі алтын бағасының алғашқы айлық төмендеуі әрі соңғы 13 жылдағы ең ірі құлдырау. Соған қарамастан, сарапшылар бұл бағалы металлдың бағасы жақын арада қайта өсе бастайды деп сенеді.
Julius Baer сарапшысы Карстен Менкенің пікірінше, соңғы күндердегі төмендеу АҚШ пен Иран арасындағы келіссөздердің тағы бір рет нәтиже бермеуімен байланысты. Ал Money Metals Exchange басшысы Стефан Глисон бұл құлдырауды нарықтағы өтімділікке деген сұраныстың артуымен түсіндіреді. Бұған қоса, инфляцияға қатысты алаңдаушылық пен АҚШ Федералдық резерв жүйесінің пайыздық мөлшерлемені төмендету цикліне үзіліс жасауы мүмкін деген болжам да әсер еткен.
Gold Newsletter бас редакторы Брайен Ландиннің айтуынша, АҚШ пен Иран арасында бітім орнаған сәттен бастап алтын бағасының өсуі қайта жалғасады. Ал Altavest компаниясының өкілі Майкл Армбрустер мұнай бағасы жоғары болып, АҚШ экономикасында қиындықтар туындаған жағдайда да алтын қымбаттауы мүмкін екенін жоққа шығармайды.
