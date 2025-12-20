Алматының коммуналдық қызметі қар жауғаннан кейінгі тазалау жұмыстарын жалғастырып жатыр

Алматының коммуналдық қызметі 17–19 желтоқсан аралығында жауған қардың салдарын жою жұмыстарын жалғастырып келеді. Осы уақыт ішінде қала аумағында қар қалыңдығы 16 сантиметрге дейін жеткен, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы Қалалық коммуналдық инфрақұрылым басқармасы мен Тұрғын үй инспекциясының өкілдері мәлімдеді.
Түнгі мезгілде тазалау жұмыстарына 694 жұмысшы жұмылдырылды. Олардың 529-ы «Алматы Тазалық» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының қызметкерлері болса, 165-і мердігер ұйымдардан тартылған. Сонымен қатар 380 бірлік арнайы техника жұмыс істеді. Күндізгі уақытта қала көшелеріне 1 782 жол саласы жұмысшысы мен 548 арнайы техника шығарылды.
Атқарылып жатқан шаралар аясында жергілікті маңызы бар көшелер, тротуарлар мен жолдың жүру бөлігі тазаланып, көктайғақтың алдын алу үшін арнайы материалдар себіліп жатыр.
Жолдың жағдайын үздіксіз бақылау мақсатында тәулік бойы кезекшілік ұйымдастырылған. Коммуналдық қызмет пен мердігер ұйымдар көлік қозғалысы мен жүргіншілер қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін күшейтілген режимде еңбек етуге кіріскен.
«Қазгидромет» республикалық мемлекеттік кәсіпорнының мәліметінше, 20 желтоқсанда Алматыда жауын-шашынсыз, кейде тұман түсіп, көшпелі бұлт шығады. Күндізгі ауа температурасы 0…+2°С шамасында болады. Алдағы күндері ауа райы бұзылып, қар жауып, ауа температурасы төмендейді деп болжанып отыр.