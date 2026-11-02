Алматыда Президент Жолдауы талқыланды: Тұрғындарды салық, кәсіпкерлік және энергетика мәселелері қызықтырған
Алатау ауданында өткен кездесуде стратегиялық міндеттер мен ел дамуының басым бағыттары талқыланды. Жиынға кімдер қатысты?
Бүгін Алматыда Қазақстан Республикасы Құрылтайы депутаттарының қатысуымен Мемлекет басшысының Жолдауын түсіндіруге арналған кездесулер өтті. Жиындарда тұрғындар өздерін толғандырған мәселелерді көтеріп, бірқатар ұсыныс айтты. Бұл туралы Құрылтай депутаты Сергей Пономарев BAQ.KZ тілшісіне берген сұхбатында айтты.
Депутаттың айтуынша, бүгін Құрылтай депутаттарының ондаған тобы өңірлерге барып, халықпен кездескен. Алматының өзінде үш топ жұмыс істеген. Пономарев қаланың әртүрлі ауданында және түрлі әлеуметтік топтардың өкілдерімен бес кездесу өткізген.
Оның сөзінше, тұрғындарды ең алдымен өз аудандарындағы жағдай, абаттандыру, салық саясаты және келесі жылы енгізілуі жоспарланған тексерулерге мораторий мәселесі қызықтырған. Сонымен қатар жасанды интеллект тақырыбы да кеңінен талқыланған.
Кездесулердің бірінде Ғылым академиясының академиктері, ғалымдары мен профессорлары салаға қатысты терең сұрақтар қойып, өз ұсыныстарын ортаға салған. Атап айтқанда, өсімдіктердің гендік қорын сақтау үшін құнды өсімдіктер мен олардың тұқымдарының арнайы банкін құру бастамасы айтылған.
Кәсіпкерлердің мәселесі де көтерілді
Пономаревтің айтуынша, Әуезов ауданындағы белсенділермен кездесуде биыл 10 мың кәсіпкердің жұмысын тоқтатқаны туралы мәлімет айтылған. Депутат мұны салық жүйесін жетілдіру қажеттігін көрсететін маңызды белгі ретінде бағалаған.
Оның пікірінше, кәсіпкерлердің еркін жұмыс істеуіне кедергі келтіретін мәселелер мен заңнамадағы олқылықтарды жою қажет. Бұл бизнеске дамуға, табысын арттыруға және ел экономикасына үлес қосуға мүмкіндік береді.
Біз кәсіпкерлерге ел игілігі үшін өнімді әрі қалыпты жұмыс істеуге, дамуға және табысын арттыруға кедергі келтіретін барлық олқылықты жоюымыз керек. Сонымен бірге бизнестің дамуы елдің де өркендеуіне жол ашуы тиіс, – деді депутат.
Энергетика мәселесі де талқыланды
Кездесулерде тұрғындар энергетика саласына қатысты сұрақтар да қойған. Пономаревтің айтуынша, Қазақстан қазір 123 миллион киловатт-сағат электр энергиясын өндіргенімен, энергия тапшылығы бар елдердің қатарында қалып отыр. Тұтыну көлемі артқан уақытта, әсіресе кешкі мезгілде, Қазақстан электр энергиясының бір бөлігін көрші мемлекеттерден сатып алады.
Депутат Президент Жолдауында Балқаш пен Мойынқұм аумағында екі атом электр станциясын салу мәселесі көтерілгенін еске салды.
Оның айтуынша, кездесулер шамамен сегіз сағатқа созылып, қатысушылар тарапынан түрлі тақырыпта сұрақтар қойылған. Депутаттар мүмкіндігінше әрқайсысына жауап беруге тырысқан.
Тұрғындар бастамаларды қалай қабылдады?
Сергей Пономаревтің сөзінше, кездесулерде өткір сұрақтар да, халықтың өмір сапасын жақсартуға қатысты ұсыныстар да айтылған. Кәсіпкерлер әлі шешімін таппаған мәселелерді көтерсе, IT саласының өкілдері жасанды интеллект пен цифрлық технологияларға қатысты тосын сауалдар қойған.
Депутат жалпы тұрғындардың Президент Жолдауында айтылған бастамаларды оң қабылдағанын атап өтті. Оның айтуынша, кездесулерде ұсынылған жаңа бастамаларға қатысушылар қолдау білдіріп, оларды талқылауға белсенді араласқан.
Айта кетейік, бүгін, 2 қарашада Алматы қаласының бірнеше ауданында Президент Жолдауына арналған кездесу өтті. Жиынға Құрылтай депутаттары, Халық Кеңесінің мүшелері, Үкімет өкілдері мен вице-министрлер қатысты.
Кездесудің негізгі мақсаты – Мемлекет басшысының Жолдауында белгіленген міндеттерді түсіндіру және ел дамуының басым бағыттарын талқылау болды. Іс-шара барысында Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуына қатысты мәселелер көтерілді. Сондай-ақ мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттары бойынша пікір алмасу өтті.
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