Алматының 85 қазандығы жылыту маусымына дайын: 17 нысан қайта жаңартылды

Алматыда жаңа жылыту маусымына ауқымды дайындық жүргізілді: 100-ден астам жабдық ауыстырылып, 17 қазандық қайта жаңартылды, жылумен жабдықтаудың негізгі нысандары жаңартылды, деп хабарлайды BAQ.KZ Алматы қаласы әкімдігінің ресми сайтына сілтеме жасап.
Қазір кәсіпорын нысандары алдағы жылыту маусымына 98% дайын. Бұл туралы «Алматыжылукоммунэнерго» ЖШС хабарлады.
2025 жылы инвестициялық бағдарлама аясында жабдықтар жаңғыртылды: 12 қазандық, 9 жанарғы, 11 бойлер мен сыйымдылық, 28 сорғы, 39 дана бекітпе арматура, 5 газ реттегіші және 12 есептеу құрылғысы ауыстырылды. Бұл жылу шаруашылығының тұрақтылығы мен энергия тиімділігін едәуір арттырды.
Кәсіпорын тарихында алғаш рет қазандықтардың 20%-ы бірден қайта құрылды. «Алматы қаласын дамытудың Жол картасы» аясында Түрксіб, Медеу, Алатау және Жетісу аудандарындағы нысандар жаңартылды. Ескірген жабдықтар ауыстырылып, жүйелер жаңартылып, жаңа қазандық ғимараттары салынды.
Ірі нысандарға да ерекше назар аударылады. Оңтүстік-Шығыс аудандық қазандықта өз қаражаты есебінен вакуумдық деаэраторларды, жылытқыштар мен сорғы жабдықтарын қамтитын қоректендіру суын дайындауға арналған кешен орнатылған. Бұл жылу желілерін коррозиядан қорғайды және ыстық сумен тұрақты жабдықтаудың тиімділігін арттырады.
Ең ірі «Орбита» қазандығында әрқайсысының көлемі 2 мың текше метр болатын бес аккумуляторлық резервуар орнатылған, бұл жалпы көлемде 10 мың текше метр су қорын қамтамасыз етеді. Соның арқасында түнде ыстық суды жинап, оны ең жоғары жүктеме кезінде пайдалануға болады, бұл тұрғындарды тұрақты жылумен қамтамасыз етеді. «Әуежай» қазандығында коррозияға қарсы жабыны бар жаңа аккумуляторлық резервуар орнатылған, бұл жабдықтың қызмет ету мерзімін ұзартады және апат қаупін төмендетеді.
Айта кетейік, «Алматыжылукоммунэнерго» қаланың әлеуметтік, тұрғын үй және өндірістік нысандарын жылумен қамтамасыз ететін жылу өндіруші мекеме болып табылады. Компанияның иелігінде 85 қазандық бар, оның 9-ы ірі және 76-сы шағын. Негізгі тұтынушы қала бойынша жылу энергиясын тарататын «Алматы жылу жүйесі» ЖШС болып табылады. Отынның негізгі түрі – табиғи газ.