Алматыдан Олимпиада алтынына дейін: Шайдаров жолы
Қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы Михаил Шайдоров халықаралық спорт аренасында өз позициясын сенімді түрде күшейтіп келеді, отандық мәнерлеп сырғанау саласының басты жұлдыздарының бірі болып, еліміздің жаңа буын спортшыларының символына айналды. Оның аты бүгінде әлемнің ірі турнирлерінде аталып, жетістіктері ұлттық мақтаныш пен спорт сарапшыларының назарын аударады. Олимпиада чемпионының қалыптасуы туралы толығырақ BAQ.KZ материалында.
Михаил Шайдоров Sport+ арнасындағы "Тікелей әңгіме" бағдарламасында өз тегі, шығу тегі туралы ашық айтып, кейбір БАҚ-та оны бұрынғы ресейлік деп сипаттаған жарияланымдарға пікір білдірді. Мәнерлеп сырғанаушының сөзінше, осындай сипаттамаларды ол дұрыс емес және құрметсіз деп санайды.
Мен Алматыда дүниеге келдім, осында өмір сүріп келемін, көп уақытымды Қазақстандағы сүйікті қаламда өткіземін. Олег Евгеньевич Урманов жетекшілігінде жаттығу мүмкіндігім бар екеніне қуаныштымын, ол маған көп уақыт бөледі. Дегенмен мен өз мансабымды "Рамстор" сауда орталығындағы мұз айдынында бастағанмын, онда көптеген мәнерлеп сырғанаушы жолын бастаған, соның ішінде Денис Тен де болды. Сол жер Қазақстандағы алғашқы мұз айдындарының бірі еді, — деді спортшы.
Шайдоров Ресейде жаттығу жиындарына көп уақыт арнағанын атап өтті, бірақ соңғы жылдары негізгі көңілін Алматыдағы дайындыққа аударады. Ол өзінің шығу тегі туралы кейбір жарияланымдар бар екенін білетінін, бірақ осындай нұсқаларды өзіне және спорттық жолына құрметсіз деп санайтынын қосып өтті.
Әлемге танылу жолы
Михаил Станиславович Шайдоров 2004 жылы 25 маусымда Алматыда дүниеге келіп, мәнерлеп сырғанауды 2010 жылы әкесінің — Қазақстанның бірнеше дүркін чемпионы Станислав Шайдоровтың жетекшілігімен бастады. Жастайынан оның жоғары әлеуеті мен еңбекқорлығы байқалды, бұл кейін халықаралық деңгейге шығуына мүмкіндік берді.
2018 жылы спортшы Сочи қаласына жаттығуға барып, мұнда оның жаттықтырушысы олимпиада чемпионы Алексей Урманов болды. Тәжірибелі бапкермен жұмыс істегені оның техникалық деңгейін едәуір арттыруға және бағдарламаларын күрделендіруге мүмкіндік берді. Михаилдың кумирі — жапон спортшысы Юдзуру Ханю, оның өнер көрсетуі Михаилды шеберлікті жетілдіруге және бағдарламалардың көркем жағын дамытуға шабыттандырған.
Халықаралық танымалдылықты Шайдоров жасөспірімдер кезінде тез арттыра бастады. 2022 жылы ол жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында күміс медаль жеңіп алып, осы турнирде жеңіс тұғырына шыққан алғашқы қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы болды. Бұған дейін Қазақстан үшін ең жақсы нәтижелер — Денис Тен мен Элизабет Тұрсынбаеваның төртінші орындары еді.
Ересек мансап және рекордтар
Эпштейн–Барр вирусынан туындаған уақытша қиындықтарға қарамастан, ол маусымның бір бөлігін өткізіп алғанына қарамастан, Шайдоров мұзға қайта шығып, Гран-при ересектер сериясында өз деңгейін көрсете білді. Дебюттік өнер көрсетулерінде ол жоғары дайындық деңгейі мен күрделі техникалық элементтерді көрсетті.
Спортшы бірегей каскадтарды бірінші орында орындаушы болды. Бұл элементтер 2024 жылғы Гран-при кезеңдерінде және серия финалында алғаш рет сәтті көрсетіліп, әлемдік мәнерлеп сырғанау саласында кең резонанс туғызып, Шайдоровты жаңашыл ретінде танылуына жол ашты.
2024–2025 жылдар маусымында Михаил әлем чемпионатында күміс медаль жеңіп алып, бағдарламалардың жалпы сомасы бойынша 287,47 ұпай жинады, сондай-ақ төрт құрлық чемпионатының жеңімпазы және бірнеше халықаралық турнирлердің жүлдегері болды. 2026 жылдың ақпан айындағы жағдай бойынша ол Халықаралық конькишілер одағының рейтингінде үшінші орында, әлемдегі ең мықты ерлер мәнерлеп сырғанаушылардың бірі болып саналады.
Олимпиадалық триумф және жаңа буын символы
Спорттық мансаптың кульминациясы — 2026 жылғы қысқы Олимпиада ойындары, онда қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы ерлер арасындағы жеке сайыста алтын медаль жеңіп алды. Бұл жеңіс Қазақстан үшін тарихи оқиға болып, Шайдоровты қазіргі заманғы спортшылардың жетекшілерінің бірі ретінде бекітті.
Бүгінде Михаил Шайдоров — тек олимпиада чемпионы және ұлттық әрі халықаралық турнирлердің бірнеше дүркін жеңімпазы ғана емес, сонымен бірге Қазақстан спортындағы жаңа толқынның жарқын өкілі. Оның тарихы — табандылық, талант және туған елге адалдық үлгісі, ал жетістіктері бүкіл республикадағы жас спортшыларға шабыт беруді жалғастыруда.
