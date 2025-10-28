Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Алматыдағы түтін: Ауа сапасын жақсарту үшін қандай шаралар ұсынылды

Нұрқанат Атажан
Бүгiн, 14:37
104
pixabay.com
Фото: pixabay.com

Алматыда атмосфералық ауаны қорғау қағидаларының жобасы әзірленді, деп хабарлайды Алматыдағы BAQ.KZ тілшісі.

Қалалық әкімдік мәліметінше, құжаттың қоғамдық талқылауы тамыз айында өткен. Жобаның негізгі мақсаты – мегаполистегі ауа ластану деңгейін жүйелі түрде төмендету.

Мамандар деректеріне деректеріне сәйкес, қаланың жалпы шығарындыларының 60%-ы автокөліктердің кесірінен. Қалған бөлігі жеке тұрғын үй секторы мен өнеркәсіптік кәсіпорындар, моншалар, кәуапханалар, қоғамдық тамақтану және құрылыс нысандары сияқты стационарлық ластау көздерінің қызметімен байланысты”, – деді әкімдікте.

Олардың мәліметінше, бұл жоба қаланың жаңа экологиялық саясатын қалыптастырудың негізі болады. Оның аясында бірқатар нақты шараларды кезең-кезеңімен енгізу жоспарланып отыр:

  • стационарлық ластау көздерін жаңғырту,
  • экологиялық таза отын түрлеріне көшу,
  • және басқа да экологиялық тиімді технологияларды енгізу.

Жобаны жүзеге асыру Алматыдағы экологиялық жағдайды жақсартып, тұрғындар үшін өмір сүруге қолайлы орта қалыптастыруға мүмкіндік береді, – деп атап өтті жауаптылар.

Айта кетейік, өткен жылы Алматы агломерациясында 225,2 мың тоннадан астам ластаушы зат тіркелген, оның 84%-ы Алматы қаласының үлесіне тиесілі.

