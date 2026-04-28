Алматыдағы рейд: Әл-Фараби даңғылында жарысқандар көліктерінен айырылды
Құқық қорғау органдары жүргізген тексеру барысында аталған көліктер тоқтатылып, жүргізушілерге қатысты әкімшілік хаттамалар толтырылған. Барлық көлік айыптұраққа жеткізілді.
Кеше 2026, 23:55
116Фото: скрин
Алматыда түнгі уақытта заңсыз жарыс ұйымдастырған жүргізушілер жауапкершілікке тартылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Полицияның мәліметінше, әл-Фараби даңғылында бір топ көлік қауіпті қозғалыс асап, жылдамдықты асырып, жолақтарды күрт ауыстырған. Олар өзге жүргізушілерге кедергі келтіріп, жолда апатты жағдай туындақан.
Бұл заңбұзушылықтар "Құқықтық тәртіп" жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында анықталған. Полиция қала көшелерінде күшейтілген режимде жұмыс істеп, қауіпті жүргізу стилін көрсеткен жүргізушілерді анықтауға ерекше назар аударған.
