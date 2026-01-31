Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Алматыдағы мектептегі буллингке қатысты іс тоқтатылды

Бүгiн, 17:35
170
Бөлісу:
@BAQ.KZ
Фото: @BAQ.KZ

Алматы қаласындағы жекеменшік мектептердің бірінің кәмелетке толмаған оқушысына қатысты буллинг орын алды деген ақпарат бойынша Наурызбай аудандық полиция басқармасы қылмыстық іс қозғаған болатын, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Алматы қаласы Полиция департаментінің мәлімдеуінше, тергеу барысында аталған мәліметтер өз растауын таппады, буллинг фактілері анықталған жоқ.

Қылмыстық іс қылмыстық құқық бұзушылық құрамының болмауына байланысты тоқтатылды. Қабылданған шешім прокуратурамен келісілді. Полиция департаменті азаматтар мен бұқаралық ақпарат құралдарын, әсіресе кәмелетке толмағандарға қатысты, тексерілмеген ақпаратты таратудан бас тартуға шақырады, - делінген хабарламада.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Мемлекет басшысы Елена Рыбакинаны жеңісімен құттықтады
Келесі жаңалық
Серікзат Дүйсенғазы: Жаңа Конституция жобасында қазақша мәтіннің тілі жатық, ұғымға жеңіл
Өзгелердің жаңалығы