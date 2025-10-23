Алматыдағы “Көк базар” тексеріледі: Саудагерлер қысым туралы шағымданған

“Көк базар” саудагерлері базар әкімшілігі кәсіпкерлерден бірнеше рет сауда орындарын босатуды талап еткенін айтады. Ал орынды сақтап қалу үшін қолма-қол миллиондаған теңге төлеу ұсынылған, деп хабарлайды Алматыдағы BAQ.KZ тілшісі.
Өтініш иесінің сөзінше, екі жыл бұрын базарды басқару жаңа командаға өткен. Осы уақыт ішінде әкімшілік бірнеше рет ауысып, әрқайсысы “орындарды қайта бөлу” бастамасын көтерген. Саудагерлерге жалған “капиталдық жөндеу” сылтауымен орындарын босату туралы жаппай хабарламалар жіберілген, бірақ іс жүзінде жөндеу жүргізілмеген.
Нәтижесінде кәсіпкерлер мәжбүрлі түрде 200 мыңнан бірнеше миллион теңгеге дейін қолма-қол ақша төлеуге немесе бизнесінен айырылуға мәжбүр болды. Ондаған миллион теңге салған кейбір азаматтар сауда орындарынан айырылды. Кәсіпкерлер тобы қысым мен қорқытуға да тап болды – бастамашыл топтың бір бөлігі базардан кетуге мәжбүр болды, бірнеше әйел медициналық көмекке жүгінген, – деді “Amanat” партиясында.
“Amanat” партиясының хатшысы Ержан Жылқыбаев бұл жағдайға жедел араласу және кәсіпкерлердің заңды құқықтарын қорғау қажеттігін айтты. Ол қала әкімдігі, салалық департаменттер мен құқық қорғау органдары өкілдерінен тұратын арнайы жұмыс тобын құруды тапсырды.
Партиялық бақылау комиссиясының қалалық филиалы депутаттар, тиісті қызметтер және жалға алушылар қатысатын жедел кеңес өткізеді. Онда “Көк базардағы” жағдай жан-жақты талданып, нарық жұмысының тұрақтылығын қамтамасыз ету бойынша шаралар қабылданады.