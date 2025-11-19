Алматыдағы кептеліс жыры: Депутат бірнеше жоба ұсынды

Мәжіліс депутаты Данияр Қасқарауов Алматы маңындағы созылмалы жол кептелісін жою бойынша Үкіметке шұғыл шара ұсынды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Мәжіліс депутаты Данияр Қасқарауов Премьер-министр Олжас Бектеновтің атына жолдаған депутаттық сауалында Алматы мен оның маңында күннен-күнге ушығып бара жатқан көлік кептелісі мәселесін шұғыл шешуді талап етті.
Депутаттың айтуынша, Алматыға күн сайын сырттан 500 мыңға жуық көлік кіреді. Қарасай, Жамбыл, Талғар және Іле аудандарында тұратын бір миллионға жуық тұрғынның басым бөлігі күнделікті қалаға қатынайтындықтан, Алматыға кіреберіс жолдар тәулік бойы бітпейтін кептеліске айналған.
Қасқарауов мысал ретінде Алматы-Қаскелең арасындағы 20 шақырымдық жолды жүріп өту кей күндері екі сағатқа созылатынын алға тартты. Оның сөзінше, БАКАД салынғанымен, жағдай өзгермеген.
Депутат жол азабын жеңілдету үшін үш негізгі инфрақұрылымдық жобаны дереу іске қосуды ұсынды:
1. Абай даңғылын Қаскелеңге дейін ұзарту.
Бұл жобаның шығыны салыстырмалы түрде аз, себебі жол бойындағы жер телімдері аз әрі инженерлік желілерді көшіру қажет емес.
2. БАКАД-тан Ұзынағашқа дейін жаңа қосымша жол салу.
Бұл Қытай бағытынан келетін жүк көліктеріне Алматыны кептеліссіз айналып өтуге мүмкіндік береді. Жол түсетін жерлер мемлекет балансында тұрғандықтан, жобаны дереу бастауға болады.
3. Сайын көшесін Алматы-Астана тас жолына дейін жеткізу.
Бұл Балқаш, Қарағанды және Астана бағытындағы транзитті жеңілдетіп, Алматы-Қаскелең жолының жүктемесін айтарлықтай азайтады.
Бұл үш жоба 2023 жылғы Алматы агломерациясын дамытудың бас жоспарына енгізілген, алайда олардың нақты қашан жүзеге асатыны белгісіз. Мамандар жобалардың толық құны 100-150 миллиард теңге шамасында, - деді депутат.