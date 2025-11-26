Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Алматыдағы бірнеше ауданда құрылыс жүргізуге 20 жылға тыйым салынды

Нұрқанат Атажан
Бүгiн, 16:06
101
Алматыда 30 жер телімі 20 жыл мерзімге резервке қойылды. Осы уақыт аралығында бұл аумақтарда құрылыс жүргізуге болмайды, деп хабарлайды Алматыдағы BAQ.KZ тілшісі.

Қала әкімдігі бас жоспарға сәйкес, қаланы дамытуға арналған болашақ жобалар үшін елді мекен жер санатындағы бірнеше учаскені резервке қою туралы шешім қабылдады.

Алматы қаласының Бас жоспары негізінде және қала аумағын дамыту мақсатында мемлекеттік меншікке тиесілі елді мекен жер санатындағы жер телімдерін 20 (жиырма) жыл мерзімге резервке қою, – делінген құжатта.

Барлық резервке қойылған жерлерге ортақ шектеу енгізілген – құрылыс жүргізуге тыйым салынады.

Тізімге Бостандық, Наурызбай, Медеу, Әуезов, Алатау аудандарында орналасқан учаскелер кірді. Олардың ішінде Қарағайлы, Томирис, Көкайнар, Шанырақ және Алатау ықшамаудандары да бар. Барлық аталған жер телімдері мемлекеттік меншікке жатады.

