Алматыда жылу қашан өшірілетіні белгілі болды
Қалада жылу қашан өшірілетіні туралы сұраққа қалалық әкімдік басқармасы жауап берді.
Бүгiн 2026, 18:05
БӨЛІСУ
165Фото: ©BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов
Көктемгі жылы күндердің келуімен Алматы тұрғындары арасында «қалада жылу қашан өшіріледі?» деген сұрақ жиі қойыла бастады. Бұл сұраққа қалалық әкімдік басқармасы жауап берді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Алматы қаласының Энергетика және сумен жабдықтау басқармасы төмендегідей мәлімет ұсынды:
Жылыту маусымын аяқтау туралы шешім сыртқы ауаның орташа тәуліктік температурасы +8°C және одан жоғары деңгейде бес күн қатарынан тұрақты сақталған жағдайда қабылданады, – делінген хабарламада.
Еске салсақ, алдағы уақытта Қазақстанда +32 градус ыстық болатыны жайлы жаздық.