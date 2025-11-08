Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Алматыда жол қозғалысын реттеп тұрған полицейді көлік қағып кетті

Бүгiн, 21:53
скрин
Фото: скрин

Алматыда көшенің қақ ортасында жол қозғалысын реттеп тұрған полицейді джип таптап кетті, деп хабарлайды BAQ.KZ КТК арнасына сілтеме жасап.

Бұл оқиға күндіз Желтоқсан мен Сәтпаев көшелерінің қиылысында болған. Жол талғамайтын көліктің иесі полицейді артынан соққан. Оның айтуынша, сол кезде көлік көп болды. Соның салдарынан полицейді байқамай қалды.

Жерге құлаған тәртіп сақшысы өздігімен тұра алмады. Көлік иесі болса, бірден тоқтап, жедел жәрдемді шақырған.

Дәрігерлер полицияның аға лейтенантын ауруханаға алып кетті. Сол жерде қарағаннан кейін үйіне жіберді.

Полицейлі қаққан көлік иесі қамауға алынған жоқ. Оны да үйіне жіберді. Бірақ алдымен түсініктеме алды. Қазіргі кезде әкімшілік іс қозғалды.

