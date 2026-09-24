Алматыда жеткізуші роботтар сынақтан өткізіле бастады

Алматы осындай технология енгізілген Қазақстандағы Астанадан кейінгі екінші қала болды.

24 Қыркүйек 2026, 21:45
АВТОР
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Алматы қаласы әкімдігі 24 Қыркүйек 2026, 21:45
24 Қыркүйек 2026, 21:45
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Фото: Алматы қаласы әкімдігі

Алматыда автономды жеткізуші роботтар сынақтан өткізіле бастады. Қазір олар Самал ауданында жұмыс істеп жатыр. Алғашқы кезеңнің нәтижесіне қарай қызмет көрсету аумағын кеңейту мәселесі шешіледі.

Роботтар бағытты өздігінен құрып, жаяу жүргіншілер инфрақұрылымымен қозғалады. Олар камералар, лидарлар, ультрадыбыстық датчиктер, 3D-карталар және жасанды интеллект алгоритмдері арқылы жолдағы кедергілерді анықтайды, жүргіншілерге жол береді және қажет жағдайда тоқтайды.

Межелі жерге жеткен соң роботтың жүк салатын бөлігі смартфон арқылы ашылады. Бір жеткізуге орта есеппен 15–30 минут жұмсалады.

Алматы осындай технология енгізілген Қазақстандағы Астанадан кейінгі екінші қала болды. Қазір роботтар шектеулі аумақта сынақтан өтіп жатыр.

 

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