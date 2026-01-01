Алматыда жаңа қалалық емхана іске қосылады

Алматы әкімі Дархан Сатыбалды жұмыс сапары барысында Алматының Бостандық ауданында орналасқан №37 қалалық емханаға барып, нысанның жұмысын бастауға дайындығымен танысты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Емхана Гагарин даңғылында орналасқан және бір ауысымда 500 адамды қабылдауға есептелген. Медициналық мекеме медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсетудің бірыңғай стандарттарына сәйкес келеді, заманауи медициналық жабдықтармен толық қамтамасыз етілген және қозғалысы шектеулі азаматтар үшін толық бейімделген.
Ғимаратта сәулелік диагностика бөлімі, хирургия және травматология кабинеттері, клиникалық-диагностикалық зертхана, эндоскопия бөлімі, 20 орынға арналған күндізгі стационар, әйелдер консультациясы, сондай-ақ профилактикалық және консультативтік-диагностикалық қызметтер орналасқан.
Аталған емхананың Қазақстанда алғашқы рет бірыңғай МСАК стандарты бойынша салынған нысан екені атап өтілді. Нысан мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен бой көтерген. Оны пайдалануға беру қала халқы санының артуын ескере отырып, медициналық көмектің қолжетімділігін арттыруға мүмкіндік береді.
Нысанды аралау қорытындысы бойынша Дархан Сатыбалды денсаулық сақтау саласында заманауи әрі жайлы жағдай жасау Қазақстан Республикасы Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмалары аясында жүзеге асырылып жатқанын атап өтті. Қала әкімі инфрақұрылымды дамытумен қатар медициналық ұйымдарды білікті мамандармен толық қамтамасыз ету және жұмысты медициналық көмектің сапасы мен қолжетімділігіне қойылатын белгіленген стандарттарға сай ұйымдастырудың маңыздылығын жеткізді.
Қазіргі уақытта Алматыда медициналық-санитарлық алғашқы көмекті 78 медициналық ұйым көрсетеді. Оның 41-і — мемлекеттік, 37-сі — жекеменшік. Тіркелген халық саны 2,3 миллионнан асады.
№37 қалалық емхананы ашу қаңтар айының ортасына жоспарланып отыр.