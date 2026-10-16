Алматыда Санжар Боқаевтың ісі бойынша алдын ала тыңдау басталды
Бүгін Алматы қаласының Алмалы аудандық сотында белсенді әрі блогер Санжар Боқаевтың, оның жиені Мадияр Қалменов пен видеограф Ұлан Нүсіпқожаның ісі бойынша алдын ала тыңдау басталды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Қазіргі уақытта судья тараптарға құқығын түсіндіріп жатыр.
Боқаевқа қандай айып тағылып отыр?
Санжар Боқаев 2026 жылғы 18 наурызда Алматыда қылмыстық істі тергеу аясында ұсталған.
Тергеу мәліметінше, ол құқық қорғау органдарының пікірінше, қоғамда теріс пікір қалыптастыруға бағытталған көрінеу жалған ақпарат таратты деген күдікке ілінген.
Тергеу нұсқасына сәйкес, әлеуметтік желілерде қоғамдық саябақ аумақтарындағы ағаштардың заңсыз кесілгені және құрылыс нысандарындағы болжамды заң бұзушылықтар туралы бейнематериалдар жарияланған. Құқық қорғау органдарының нұсқасы бойынша, Боқаев мұндай әрекеттерді ұйымдастырып, оған адамдарды ақшалай сыйақы үшін тартуы мүмкін.
Сонымен қатар ол аса ірі мөлшерде алаяқтық жолмен ақша қаражатын жымқыру ісі бойынша да күдікті ретінде өтіп жатыр.
Бас прокуратура не деген еді?
2 сәуірде Сенатта өткен брифингте Бас прокурордың орынбасары Ерлан Өтегенов Санжар Боқаевтың қылмыстық іс бойынша фигурант екенін растады.
Ол алаяқтық жолмен ірі мөлшерде ақша қаражатын жымқырды және ағаштарды заңсыз кесуді ұйымдастырды деген қылмыстарды жасады деген күдікке ілінді, – деді Ерлан Өтегенов.
Оның айтуынша, аталған құқық бұзушылықтар Боқаевтың ұлттық компаниялардың бірінде жұмыс істеген кезінде жасалуы мүмкін.
Санжар Боқаев – қазақстандық қоғам белсендісі, экономист әрі блогер. Ол әлеуметтік желілерде қоғамдық-саяси және экономикалық тақырыптарға, сондай-ақ қалалық орта мен экология мәселелеріне қатысты белсенді пікір білдіріп келген.
Ең оқылған:
- Қазанда азаматтарға 112 мың теңгеге дейін ақшалай көмек беріледі
- Жаңбыр, қар және көктайғақ: 17 өңірде дауылды ескерту жарияланды
- «Олар бізге керек емес, бірақ біз оларға керекпіз»: Трамп Канаданы АҚШ-тың 51-ші штаты ету идеясын қайта көтерді
- «700 мың теңге бермесең, видеоңды таратамын»: Ақтөбеде бопсалаушылар ұсталды
- Қарыз алушы қайтыс болса, ипотеканы кім төлейді? – Қаржы нарығын реттеу агенттігі түсіндірді