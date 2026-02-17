Алматыда қызылшамен ауырғандар саны бес есе өсті
Елдің әртүрлі аймақтарында қызылшамен ауыратындар санының артуы әлі де тіркелуде. Алматыда өткен брифингте дәрігерлер жыл басынан бері қалада бұл инфекцияны жұқтырған пациенттер санының бес еседен астам өскенін мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Алматы қаласы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары Әсел Қалықова қаладағы қызылшаға қатысты эпидемиологиялық жағдайдың тұрақсыз болып отырғанын айтты. Жыл басынан бері Алматыда қызылша ауруы 482 рет анықталған.
Оның сөзінше, жағдайдың нашарлауы 2025 жылдың қараша айында басталған. Ол кезде 30 пациенттен қызылша анықталса, желтоқсанда олардың саны 142-ге жеткен. Аурудың өсуі қазір де жалғасып жатыр.
Осыған байланысты желтоқсанның бірінші онкүндігінен бастап Алматыда алты айдан асқан балаларды қызылшаға қарсы егу жұмыстары қайта жанданды.
2025 жылғы 4 желтоқсан мен 2026 жылғы 12 ақпан аралығында 1720 нәресте вакцина алды. Бұл егілуі тиіс балалардың 16,1 пайызы. Бұдан бөлек, жыл басынан бері 18 жасқа дейінгі 4200 бала мен жасөспірім егілді, - деді Қалықова.
Биолог-ғалым, иммундау мәселелері бойынша кеңесші Әсел Мұсабекова 6 айдан 11 айға дейінгі балаларға салынатын вакцина «нөлдік доза» болып саналатынын түсіндірді. Ол 1 жаста және 6 жаста жасалатын жоспарлы екпені алмастырмайды, тек күнтізбе бойынша әлі вакцина ала алмайтын сәбилер үшін қосымша қорғаныс болып табылады.
Алматыдағы 482 жағдайдың 78-і - клиникалық-эпидемиологиялық жағдайлар, яғни науқаспен байланыста болғаннан кейін жұқтыру дерегі расталған. Инфекция көбіне 14 жасқа дейінгі балаларда (451 жағдай) анықталуда:
-
1 жасқа дейінгі сәбилер - 121;
-
4 жасқа дейінгі балалар - 271;
-
Жасөспірімдер - 2;
-
Ересектер - 29.
Әсел Қалықованың айтуынша, өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда сырқаттанушылық 5 еседен астам өскен.
Қызылша ең көп тіркелген аудандар:
-
Алатау ауданы - 197
-
Наурызбай ауданы - 110
-
Бостандық ауданы - 45
-
Әуезов ауданы - 39
-
Алмалы ауданы - 32
-
Түрксіб ауданы - 24
-
Жетісу ауданы - 20
-
Медеу ауданы - 15
Екпеден бас тарту салдары
Ауырған 482 адамның 425-і қызылшаға қарсы егілмеген. Олардың жартысына жуығы (244 адам) саналы түрде вакцинациядан бас тартқандар.
-
67 адам - медициналық қарсы көрсетілімдерге байланысты;
-
114 бала - егу жасына толмаған;
-
23 адам - егу мәртебесі белгісіз.
Егілгендер арасында 34 жағдай тіркелген, бірақ олардың 33-і вакцинаның барлық дозасын алмаған, тек бір адам ғана толық курстан өткен.
Қызылша көбіне балабақша мен мектепке бармайтын балаларда (348 жағдай) анықталады. Мамандар ауру ошақтарын анықтаған соң, 4154 адамды бақылауға алды. Эпидемиологиялық көрсеткіштер бойынша 706 адамға қызылша, қызылша (краснуха) және паротитке қарсы вакцина салынды.
Қалада Бас мемлекеттік санитариялық дәрігердің 2026 жылғы 10 ақпандағы №1 қаулысы күшінде. Оған сәйкес, балалар стационарларға тек қызылшаға қарсы егілген жағдайда ғана (емдеуге жатқызудан кемінде 21 күн бұрын салынған болуы тиіс) жатқызылады.
Еске салайық, бұған дейін Аида Балаева қызылшаға қатысты ахуалды ерекше бақылауға алуды тапсырған болатын.
