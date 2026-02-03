Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Алматыда қылмыс әлемінің "серкесі" қолға түсті

Бүгiн, 12:56
191
ҰҚК баспасөз қызметі
Фото: ҰҚК баспасөз қызметі

Алматыда ҰҚК Шымкент қаласы бойынша департаменті қалалық прокуратураның үйлестіруімен аса ірі көлемде қорқытып, бопсалаушылық жасады деген күдікпен қылмыс әлемінің «серкесін» ұстады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

2026 жылғы 2 ақпанда Алматы қаласында ҰҚК Шымкент қаласы бойынша департаменті қалалық прокуратураның үйлестіруімен «Т» қылмыстық ортаның өкілін ұстады. Көрсетілген адам аса ірі көлемде қорқытып, бопсалаушылық жасады деп күдіктелуде. Ұсталған адам УҰИ-ға қамалды. Осы іс аясында қаңтарында Шымкент қаласында оның екі сыбайласының құқыққа қарсы әрекеті тоқтатылды, - деп хабарлады ҰҚК баспсөз қызметі. 

Сотқа дейінгі тергеп-тергеу жүргізілуде. Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

