Алматыда қоймадан шыққан өрт толығымен сөндірілді

Алматы қаласы Солтүстік айналым тас жолындағы қоймадан шыққан өрт 1900 шаршы метр аумақта толығымен сөндірілді, деп хабарлайды BAQ.KZ ТЖМ баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Өрт сөндірушілер қызыл жалынмен 7 сағаттан астам уақыт арпалысты. Түнгі сағат 2 шамасында ТЖМ күштерімен өрт оқшауланған болатын. Өрт сөндірушілердің үйлесімді және жедел іс-қимылдарының арқасында жанындағы ғимаратқа өрттің одан әрі таралуына жол берілмеді.
Бұған дейін оқиға орнында өрт сөндіру штабы құрылып, өртті сөндіруге 85 адам және 22 бірлік техника жұмылдырылған еді. Оқиға орнында 3 жауынгерлік учаске ұйымдастырылды. Өртті сөндіруге ТЖМ автопоезы тартылды.
