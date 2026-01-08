Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Алматыда қоймадан шыққан өрт толығымен сөндірілді

Бүгiн, 07:13
ТЖМ баспасөз қызметі
Фото: ТЖМ баспасөз қызметі

Алматы қаласы Солтүстік айналым тас жолындағы қоймадан шыққан өрт 1900 шаршы метр аумақта толығымен сөндірілді, деп хабарлайды BAQ.KZ ТЖМ баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

Өрт сөндірушілер қызыл жалынмен 7 сағаттан астам уақыт арпалысты. Түнгі сағат 2 шамасында ТЖМ күштерімен өрт оқшауланған болатын. Өрт сөндірушілердің үйлесімді және жедел іс-қимылдарының арқасында жанындағы ғимаратқа өрттің одан әрі таралуына жол берілмеді.

Бұған дейін оқиға орнында өрт сөндіру штабы құрылып, өртті сөндіруге 85 адам және 22 бірлік техника жұмылдырылған еді. Оқиға орнында 3 жауынгерлік учаске ұйымдастырылды. Өртті сөндіруге ТЖМ автопоезы тартылды.

