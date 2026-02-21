Куәгерлердің айтуынша, санаулы минуттардың ішінде қала іші қарауытып кеткен: мегаполистің үстін қалың бұлт торлап, желдің екпіні күшейгені сонша, кей жерлерде қоршауларды ұшырып әкеткен. Threads және өзге де платформалардағы қолданушылар Алматыны қалың қабырға секілді бұлт басып қалған сәттерді бөлісуде.
Таулы аймақта жағдай бұдан да күрделірек болған. Дауылды жел ағаштарды құлатқаны, соның ішінде бір шырша жолдың үстіне құлап, "Шымбұлақ" бағытына апаратын жолды жауып тастағаны хабарланды. Қолайсыз ауа райы биік тауда орналасқан «Медеу» спорт кешені маңын да қамтыды.
Куәгерлер әлеуметтік желілерде қатты жел кезінде аспалы жолдағы кабиналардың бір жақтан екінші жаққа қатты тербелгенін көрсететін видеолар жариялап жатыр. Сондай-ақ терезе панельдерінің ұшып кеткені туралы хабар тарады. Қолда бар мәліметке қарағанда, қолайсыз ауа райы кезінде кабиналардың ішінде келушілер болған.
Қала аспанында тұрғындар сирек кездесетін рулон тәрізді бұлттарды байқаған: найзағайлы бұлт шебінің алдыңғы бөлігінде созылып жатқан «түтікке» ұқсас бұлттар көрінген. Ерекше әрі алаңдатарлық көрінгенімен, мұндай бұлттар торнадоның пайда болғанын білдірмейді, бірақ олар көбіне екпінді желмен қатар жүреді.
Қала тұрғындары қалың тұман түскенін де айтуда. Соның салдарынан көше шамдарының жарығы көмескі тартып, ғимараттардың сұлбасы қою тұманның арасынан әрең көрінген.
Жарияланған сәтте зардап шеккендер туралы ресми ақпарат түскен жоқ. «Шымбұлақ» курортының әкімшілігі жағдайға және желіде тараған кадрларға әзірге түсініктеме берген жоқ.