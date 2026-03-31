Алматыда қар көшкінінің алдын алу жұмыстары жүргізілді
Іс-шараға 19 маман, 6 арнайы техника және бір кинологиялық топ жұмылдырылды.
Бүгiн 2026, 08:54
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 08:54Бүгiн 2026, 08:54
Фото: Скриншот
Алматы қаласындағы Котырбұлақ өзені алабында, тау-шаңғы курорты аумағында қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында қар көшкінін алдын ала түсіру жұмыстары жүргізілді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Мамандар №10 және №11 қар көшкіні учаскелерінде бақылаулы жарылыс жасап, нәтижесінде шамамен 2000 текше метр қар көшкіні түсірілді.
Іс-шараға 19 маман, 6 арнайы техника және бір кинологиялық топ жұмылдырылды. Жұмысқа «Қазселденқорғау», Алматы қалалық ТЖД, «Барыс» республикалық жедел-құтқару жасағы, Апаттар медицинасы орталығы және TauKen Prom ұйымдары қатысты.
Құтқару қызметтерінің мәліметінше, жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде зардап шеккендер мен қираулар тіркелген жоқ.
