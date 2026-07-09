Алматыда LRT құрылысы қарқын алды: Жолдардағы қазіргі ахуал қандай?
BAQ.KZ тілшісі ЛРТ құрылысы басталған көшелерді аралап қайтты.
Алматы көшелерінде LRT құрылысының алғашқы кезеңі басталды. BAQ.KZ тілшісі құрылыс жүріп жатқан негізгі көшелерді аралап, қазіргі ахуалды көзбен көрді. Қазір қай учаскелерде жұмыс қызғанын және көлік қозғалысына қалай әсер етіп жатқанын анықтап қайттық.
Бастапқы жоба бойынша ЛРТ Момышұлы көшесі - Төле би көшесі - Абылай хан даңғылы - "Алматы-2" теміржол вокзалы бағытымен өтеді. Біз ең алдымен Мөңке би көшесінен бастап Момышұлы бойымен Төле биге дейінгі бағыттағы жағдайды бақылап қайттық.
Қазіргі уақытта көшенің ортасын қазу жұмыстары басталып, қызыл қоршаумен жабылған.
Мөңке би көшесінен Төле би көшесіне дейінгі аралықта көлік қозғалысы үшін жолдың ортадағы екі жолағы жабылған.
Құрылыс жұмыстары кезеңінде қоғамдық көлікке арналған арнайы жолақ жұмыс істемейді, сондай-ақ бейнебақылау камералары бұл жолаққа шыққан көліктерді тіркемейді.
Қазіргі уақытта Мөңке би көшесінен Төле биге дейінгі аралықтағы жол тек қазылып қойған. Одан өзге қарқынды жұмыстар әзірге байқалмайды.
Тек екі жолақ қалғандықтан күндізгі уақыттың өзінде аздап кептеліс бары байқалады.
Тұрғындардың сөзінше, күндіз жолға қатысты аса проблема болмағанымен, нағыз коллапс кешкі уақытта басталады екен.
Момышұлы көшесінен Төле би көшесіне қарай бағыт алдық.
Айта кетейік, жобаның бірінші кезеңінің жалпы ұзындығы 18,3 шақырым болады.
Төле би көшесінің бойы да қоршалып, тек екі жолақ қалған.
Қазіргі уақытта көшенің бойындағы бұрынғы трамвай желілерінің жолдары алынған.
Әзірше көшенің бойындағы құрылыс жұмыстары Абылай хан көшесінің қиылысына дейін созылған. Мұнда қазу жұмыстары әлі басталмағанымен, көшенің ортасы қызыл қоршаумен қоршалған.
Ал Абылайхан көшесінің бойында ауқымды жұмыстар әзірше әлі басталмаған.
Айта кетейік, алдын ала жоспар бойынша жеңіл рельсті трамвай желісі болашақтағы "Барлық" метро бекетінен Төле би көшесі арқылы "Алматы-II" теміржол вокзалына дейін жетеді. Одан әрі ЛРТ желісі Райымбек даңғылы бойымен "Шығыс қақпасы" бағытына жалғасады. Кейін ЛРТ желісі оңтүстікке қарай тартылады.
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